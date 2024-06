Just Dance VR: Welcome to Dancity peppt im Oktober die Meta Quest-Headsets auf

Am 15. Oktober 2024 bringt Ubisoft Just Dance VR: Welcome to Dancity für Meta Quest 2, Meta Quest Pro und Meta Quest 3 heraus.

Mehr zu Just Dance VR

Wir können unsere Avatare für das Spiel anpassen und unsere eigene Körperform, unseren eigenen Gesichtsausdruck, eine Hautfarbe, natürlich Haare und ein Outfit auswählen. Sobald wir mit der Erstellung einer virtuellen Version von uns selbst fertig sind, können wir den Dancity Social Hub betreten, um andere Spieler zu treffen. Wir haben auch unsere eigene “Wohnung” im Spiel, in der wir mit bis zu sechs Mitspieler:innen tanzen oder andere interaktive Aktivitäten mit der Gruppe machen können, wie Basketball spielen. Mit dem Spiel können wir Emote-Aufkleber an jene senden, die nicht in unserer Freundesliste sind, aber wir können Voice-Chats mit Leuten in unserer Freundesliste führen.

Just Dance VR: Welcome to Dancity bietet 360-Grad-Umgebungen und das, was Ubisoft als “vollneues Gameplay mit zweihändigem Punktesammeln” beschreibt. Wir können beim Start zu 25 Hit- und Originalsongs tanzen, darunter Don’t Stop Me Now von Queen, Bad Liar von Selena Gomez, Starships von Nicki Minaj und Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen. Also die gewohnte Qualität, die wir schon von den Vorgängertiteln kennen? Einen Trailer zum Spiel gibt es ebenfalls, den wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen. Hier ist er schon für euch: