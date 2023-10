Just Dance 2024 Test (Switch): Ein “how to dance like a boss”

Party People and Tanzkoryphäen, macht euch bereit! Die neue Just Dance-Version heizt euch mit coolen Choreografien seit 24. Oktober ein. Das erwartet euch in Just Dance 2024 Wie bei allen anderen Teilen der Serie bleibt das grundlegende Konzept von Just Dance 2024 gleich. Auf dem Bildschirm performt ein Coach die coolsten Tanzmoves, die ihr euch vorstellen könnt, und es ist eure Aufgabe, den Bewegungen so genau wie möglich zu folgen. Das Ergebnis: jede Menge Spaß gepaart mit neuen Moves. Auch wenn das an sich nicht schlecht ist, haben einige Innovationen zwischen den früheren Spielen – wie der Qualitätssprung bei der Grafik zwischen Just Dance 2022 und 2023 – den Kauf neuer Titel lohnender gemacht. Der größte Anreiz ist wie jedes Jahr die Titelliste, und die diesjährige Auswahl ist gut zusammengestellt und für eine breite Palette von Fans geeignet. Natürlich steht im Herzen von Just Dance 2024 der Tanz selbst, der immer noch die einfachen, aber kreativen Mechaniken der früheren Titel beibehält. Jeder Song hat einen anderen Schwierigkeits- und Bewegungsintensitätsgrad für die Choreografie. Selbst Tanzmuffel können sich, während sie sitzen, mit ihrem Controller bewegen und trotzdem eine beträchtliche Anzahl von Punkten verdienen. Hauptaugenmerk dieses Franchises ist jedoch der Spaßfaktor und nicht das Punkteranking. Tanzchoreos mit (Online-)Freund:innen Das gesagt, führt Just Dance 2024 eine neue Möglichkeit ein, miteinander zu konkurrieren: Jeder Song hat eine interaktive Bestenliste, auf der sich sowohl Freunde als auch Fremde um einen neuen Höchstwert messen können. Wie üblich gibt es auch einen Mehrspielermodus, einschließlich Online-Crossplay, für bis zu sechs Tänzer:innen gleichzeitig. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Handy mit der Just Dance-App für Choreografien zu verwenden, was eine großartige Funktion für all diejenigen ist, die keine große Sammlung von Controllern haben. Inklusion und Innovation? Ja bitte! Die Umgebungen, Trainer:innen und Choreografien im Spiel sind vielfältig und einzigartig und schöpfen klare Inspiration aus jedem Song und Interpreten. Ein klassisches Stück findet im Schloss von Versailles statt, Olivia Rodrigos “Vampir” in einer Schulsporthalle und AWOLNATIONs “Sail” auf einem Piratenschiff – das ist alles sehr kreativ programmiert. Einige Songs sind detaillierter als andere in Bezug auf ihre Umgebung und Choreografie und reichen von langsamen Liedern mit vielen einfachen Gesten bis hin zu intensiven Cardio-Workouts. Spieler:innen können auch den Trainingsmodus einschalten, der eine Anzeige hinzufügt, die die verbrachte Zeit beim Tanzen und die ungefähr verbrannten Kalorien verfolgt. Musikauswahl Just Dance 2024 bringt 40 neue Titel aus einer vielfältigen Palette von Genres zum Genießen mit. Es sind einige große Hits der letzten Jahre dabei, wie “Flowers” von Miley Cyrus und “Kill Bill” von SZA, aber auch etwas weniger Bekanntes wie “Chaise Longue” von Wet Leg und ältere Klassiker wie Whitney Houstons “I Wanna Dance With Somebody”. Das Spiel wird mit einem einmonatigen Abonnement für Just Dance+ geliefert, einem Dienst, der den Spieler:innen Zugang zu einer Song-Bibliothek aller vergangenen Titel bietet. Nach Ablauf der Testphase kann man für 3,99 Euro im Monat die Song-Bibliothek abonnieren. Allerdings gibt es auch mit einem Abonnement immer noch einige Titel, die zusätzlichen Kauf erfordern. Dies zusammen mit der Tatsache, dass die Spieler:innen ein Ubisoft Connect-Konto erstellen und immer online sein müssen, um den Dienst zu nutzen – oder das Spiel überhaupt zu spielen – sind einige der größten Nachteile des Spiels. Ein weiteres Manko ist es, dass Spieler:innen noch nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Playlist aus Songs zu erstellen. Bisweilen muss man sich mit den vorgefertigten Songs genügen.

Fazit: Mehr von der selben Kost Im Kern ist dieser neueste Teil des Just Dance-Franchise im Grunde genau das, was Spieler:innen erwarten. Die ständige Online-Anbindung und die Abonnementkomponenten machen diesen Titel nicht wirklich herausragend im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Trotzdem macht eine solide Songauswahl und kreative Choreografien Just Dance 2024 wahrscheinlich zu einer lohnenswerten Anschaffung für Fans der Serie, die sich jedes Jahr auf eine neue Auswahl freuen. Just Dance 2024 wurde am 24. Oktober für PS5, Xbox Serie-Konsolen und Nintendo Switch veröffentlicht. Beyond Pixels erhielt einen Nintendo Switch-Code zu Rezensionszwecken.