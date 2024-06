Just Dance 2025 Edition für Oktober 2024 angekündigt

Ubisoft kündigte auf der Nintendo Direct Just Dance 2025 Edition an, den nächsten Teil der beliebten Musikvideospielreihe, der im Oktober 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S Konsolen erscheinen wird.

Spieler:innen, die die Just Dance 2023 Edition, Just Dance 2024 Edition und Just Dance 2025 Edition besitzen, werden alle Spielinhalte zusammen an einer Stelle zugänglich haben.

Just Dance 2025 Edition ist die perfekte Gelegenheit, die nächste Familienfeier aufzupeppen, Cousins und Cousinen herauszufordern, den eigenen Wettkampfgeist zu wecken – oder die Eltern auf die Tanzfläche zu locken! Egal, ob man eine eigene Tanzroutine starten oder einfach nur zum Spaß trainieren möchte, der Workout-Modus bietet alles, was man braucht – inklusive Kalorien-Tracker.

Mit vielen verrückten und witzigen Tanzmoves, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden je nach gewähltem Coach und Songs von Chartstürmern bis zu den größten Hits von heute bietet Just Dance 2025 Edition für jeden die passende Choreographie!

Darüber hinaus beinhaltet jedes Exemplar von Just Dance 2025 Edition einen Monat kostenlosen Zugang zu Just Dance+, dem abonnementbasierten Streaming-Dienst.