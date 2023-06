Juice Booster 3 air und Juice Charger me 3 sind förderfähig

Die Juice Technology AG hat sich mit dem Juice Booster 3 air und dem Juice Charger me 3 für die österreichische E-Mobilitätsförderung 2023 qualifiziert.

Ab sofort haben E-Mobilisten in Österreich die Möglichkeit, die Schweizer Ladestationen Juice Booster 3 air und Juice Charger me 3 dank des Förderprogramms „E-Mobilität für Private“ 2023 günstiger zu erwerben. Der Charger me 3 ist ebenfalls auf die Liste der förderfähigen Ladestationen bei «Ladeinfrastruktur für Betriebe» aufgenommen worden.

Die äusserst benutzerfreundlichen und zu 100 Prozent normkonformen Wallboxen erfüllen durch ihre smarten und vernetzungsfähigen Eigenschaften die Bedingungen für die Klima- und Umweltschutzförderung des österreichischen Klimaschutzministeriums und der Automobilimporteure. Eine wichtige Anforderung ist, dass die Ladeinfrastruktur mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben wird. Mit Juice Power und Kontingenten von in Echtzeit erzeugtem Strom aus Wasserkraft ist das sogar unterwegs möglich.

Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) stellt für das Jahr 2023 95 Millionen Euro für die Förderung der Elektromobilität zur Verfügung. Anträge können ab sofort bis zur vollständigen Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden Budgets oder bis Ende März 2024 gestellt werden.

Die smarte, mobile Wallbox JUICE BOOSTER 3 air

Die vollwertige mobile Wallbox im Kleinformat ermöglicht ein- bis dreiphasiges Laden mit bis zu 11 kW und gestattet eine schnelle Erschliessung von Parkarealen bei maximaler Flexibilität für Nutzer:innen. Smarte Funktionen wie ein dynamisches Lastmanagement für bis zu zehn Einheiten, Fern-/Zeitsteuerung, Benutzerverwaltung inkl. RFID-Freischaltung und ein Lade-Logbuch mit Belegfunktion werden über die App j+ pilot erschlossen. Die Funktion des Knopfs am Typ-2-Stecker ist konfigurierbar und ermöglicht zum Beispiel die Freigabe des Ladesteckers, wenn das Auto aufgeschlossen ist. Eine Internetanbindung für das Lastmanagement und Over-the-Air-Updates ist über WLAN gegeben. Die Fehlererkennung für elf interne und externe Fehlerarten löst auch bei übermässiger Leistungsaufnahme des Fahrzeugs oder bei falsch verdrahteten Steckdosen aus. Manche Elektriker verwenden das Gerät sogar bereits als Sicherheitsprüfung von Steckdosen in Gebäuden. Angeschlossen ans Netz wird das 7-in-1-Gerät über proprietäre Adapterstecker am JUICE CONNECTOR mit automatischer Leistungserkennung. Haushaltsstecker verfügen über einen JUICE CELSIUS Überhitzungsschutz direkt an den Steckerpins. Diese zuverlässige Temperaturüberwachung pausiert die Ladung bei Überhitzung der Steckdose. Verlängerungskabel mit 5 m und 10 m Länge vergrössern den Aktionsradius und sorgen für ein Maximum an Flexibilität. Mit der abschliessbaren Halterung wird der mobile Charger zu einer herkömmlichen Wandladestation.

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/produkte/juice-booster-3-air/

Der flexible, schnörkellose JUICE CHARGER me 3

Die smarte 11-kW-Wallbox, lässt sich per Software kostenlos auf eine maximale Ladeleistung von 22 kW aufrüsten. Das Gerät ist ab Werk komplett vorkonfiguriert und muss nur noch angeschlossen werden („Plug & Play“). Freischalten ist entweder per RFID oder via „Plug & Charge“ (nach ISO 15118) möglich. Eine grafische Benutzeroberfläche erlaubt ein intuitives Onboarding der Ladestationen in wenigen Minuten. Über das JUICE EXO-Backend lassen sich mehrere Geräte verwalten, bis hin zu ganzen Grossgaragen. WLAN und Ethernet sorgen für Konnektivität. Ein dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten ist bereits mit an Bord sowie ein direkt ablesbarer, MID-konformer Stromzähler. Die Ladestation ist optional mit einem kombinierten Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter (FI/LS) zur einfachen Integration in Stromverteilungssysteme erhältlich.

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/produkte/juice-charger-me-3/

Sowohl der Juice Booster 3 air als auch der Charger me 3 ist CE-konform nach allen anwendbaren EMV-Richtlinien, bei Aussentemperaturen zwischen -30°C und 50°C betriebsfähig, nach IP67 gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent und damit für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet.