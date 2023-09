Journey Record (PC) – das Action-RPG mit der Perspektive

Journey Record ist ein neues Action-RPG des Entwicklers Kochi Create, und es soll ganz wie echochrome und dergleichen mit der Perspektive spielen. Uns erwarten auch verschiedene Gameplays, angefangen von der Top-Down-Schlenderei über Side-Scrolling bis hin zu Action-Einlagen. Der Publisher PLAYISM enthüllte Pläne, das perspektivwechselnde Spiel 2024 auf Steam zu veröffentlichen. In Journey Record kann ein junges Mädchen, das ihr Sehvermögen verloren hat, dank ihres Katzenbegleiters und seiner magischen Kamera sehen. Wir können aber jetzt schon einen Eindruck bekommen, wie Kristalle unsere Wahrnehmung der Welt im Ankündigungstrailer verändern.

Das neue Action-RPG Journey Record wird die Grenzen verschwimmen lassen, was die Genres angeht – lest hier mehr über den Titel!

Durch das Objektiv der Kamera zu sehen und Kristalle zu verwenden, ermöglicht es dem Mädchen, die Perspektive der Welt zu ändern und die Geheimnisse darin aufzudecken. Im Sinne von Spielen wie Fez ist der Wechsel der Ansichten der Schlüssel zum Lösen von Rätseln und zum Fortschritt. Wie der Trailer zeigt, geht es bei Journey Record nicht nur um Rätsel. Auch ein Kampf-Element ist im Action-RPG enthalten, und die Heldin nutzt dabei wohl ihren treuen Besen. Es sieht so aus, als gäbe es auch einige größere Bestien, auf die man achten sollte, darunter eine Art flippiger Elefant und ein imposanter Drachen. Wie im Rest des Spiels kann der Wechsel der Perspektive auch hier in diesen Schlachten den Kampfverlauf ändern. Was haltet ihr von diesem Game?