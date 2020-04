John Cooper enthüllt den Desperados 3 Release-Termin

Gute Nachrichten für alle, die auf eienn Desperados 3 Release-Termin warten – John Cooper enthüllt im Release-Termin-Reveal-Trailer den offiziellen Verkaufsstart. Demnach erscheint die lange erwartete Fortsetzung des taktischen Stealthgames am 16.6.2020 für PC, PS4 und Xbox One.

In diesem langersehnten Prequel des beliebten Klassikers Desperados: Wanted Dead or Alive schließt sich John Cooper mit der ausgebüxten Braut Kate, dem zwielichtigen Kofpgeldjäger Doc McCoy, dem hünenhaften Trapper Hector und Isabelle, einer geheimnisvollen Dame aus New Orleans, zusammen. Auf Coopers Suche nach Erlösung führen seine Abenteuer ihn und die Gang von ländlichen Orten über Sümpfe und Flussufer bis zum dramatischen Showdown, der den Legenden des Wilden Westens würdig ist.

Kombiniert die besonderen Fähigkeiten des Teams, um jede noch so harte Herausforderung auf deine Weise zu meistern. Plant eure Schritte mit Bedacht und führt sie in Echtzeit aus, um euch ungesehen an den Gegnern vorbei zu schleichen.