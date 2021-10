Jeder Kingdom Hearts-Teil kommt auf Nintendo Switch

Richtig gelesen: Square Enix bringt jeden Kingdom Hearts-Teil auf die Konsole. Was das bedeutet und welche Limits es gibt, lest ihr hier!

Über Kingdom Hearts auf der Switch

Es wurde enthüllt, dass nun sämtliche Kingdom Hearts-Titel auf die Nintendo Switch kommen. Diese Ankündigung wurde gleichzeitig mit Soras Ankunft in Super Smash Bros. gemacht. Technisch gesehen könnt ihr alle zehn Spiele der Reihe bald auf der Switch spielen, denn mit Kingdom Hearts – HD 1.5 + 2.5 ReMix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts III (zu unserem Test) habt ihr tatsächlich alles abgedeckt, was die Serie zu bieten hat. Diese Inhalte bekommt ihr dank dem Kingdom Hearts Integrum Masterpiece für Nintendo Switch.

Mit dem Kauf dieser Sammlung erhaltet ihr alle drei Pakete in einem, was insgesamt zehn Spiele bedeutet (358/2 Days und Re:Coded werden hier nur eine Sammlung von Zwischensequenzen sein, plus χ Back Cover ist ebenso ein Film). Einen Haken hat das Integrum Masterpiece allerdings: Die gesamte Kollektion wird so wie Dying Light 2 auf der Switch cloud-basiert laufen, das heißt, ihr benötigt eine Internetverbindung zum Spielen. Das wird sicher für einen Aufschrei sorgen; aber dass eine ganze Serie über Nacht auf einem neuen System erscheint, kommt auch nicht alle Tage vor. Was haltet ihr davon?