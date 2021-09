Dying Light 2 erscheint im Februar auch für Switch

Dying Light 2 kommt auf die Nintendo Switch. Ja, wirklich! Was uns mit diesem Titel erwartet, lest ihr gleich hier.

Über Dying Light 2

Techland hat angekündigt, dass das Open-World-Überlebenshorrorspiel auch auf Nintendos vielseitiger kleiner Handheld/Heimkonsole spielbar sein wird. Der kommende Titel schließt sich Guardians of the Galaxy, Hitman 3, Control und Resident Evil 7 an – die alle dank der Streaming-Leistung der Cloud auf der Konsole spielbar waren. Um zu testen, ob das eigene Internet dafür ausreicht, gibt es im Nintendo Store einen praktischen Hinweis, der besagt, dass ihr “eine kostenlose Launcher-Anwendung herunterladen könnt, um das Spiel für eine begrenzte Zeit zu testen”, sobald das Spiel im Februar 2022 veröffentlicht wird.