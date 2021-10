Super Smash Bros. Ultimate: Der finale Charakter ist Sora

Sora aus Kingdom Hearts erscheint in Super Smash Bros. Ultimate – das wurde von Masahiro Sakurai bestätigt. Ein Video seht ihr gleich hier!

Danke, Super Smash Bros. Ultimate

Wie von Game Director Masahiro Sakurai enthüllt wurde, ist Sora – Protagonist der Square Enix/Disney RPG-Serie Kingdom Hearts – der allerletzte DLC-Charakter für das Game. Super Smash Bros. Ultimate hat nun 80 Charaktere zu bieten, und das Who is Who der Game-Geschichte ist nun komplett. Sora wird am 18. Oktober im Spiel zur Verfügung gestellt. In einem emotionalen und wunderschön gestalteten Enthüllungstrailer hießen die Smash Bros.-Charaktere den Meister des Schlüsselschwerts in ihrem magischen Universum willkommen. Sora ist natürlich kein Unbekannter für Fans, da es bereits über zehn Spiele in der Reihe gibt – nun auch für Nintendo Switch.

Der Junge tritt mit seinem Schlüsselschwert in den Kampf, bietet anständige Reichweite und ausgezeichnete Anti-Luft- und Stoßfähigkeiten sowie einen bahnbrechenden Smash. Darüber hinaus hat Sora Zugang zu seinen klassischen Feuga-, Blitzga- und Eisga-Zaubersprüchen aus der Serie, die er im Kampf abwechselnd einsetzen kann. Dies fügt ein Element der Strategie hinzu, da ihr entscheidet, welchen Zauber er für die jeweilige Situation an Deck haben soll. Doch auch mit seinem Schwert kann er prima umgehen, Projektile lassen sich umlenken und mehr. Hier wird Sora offiziell vorgestellt – was haltet ihr davon?