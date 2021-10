JBL Reflect Flow Pro ab sofort erhältlich

Der Kopfhörer-Spezialist JBL erweitert mit dem neuen JBL Reflect Flow Pro das hauseigene Portfolio von Sport-In-ears. Die neuesten kabellosen Ohrhörer von JBL kombinieren die Welt der Gesundheit und Fitness mit überragender Klangqualität und sind ab sofort erhältlich.

Was haben die neuen In-ears zu bieten?

Egal, ob beim Sightseeing in der Stadt, auf dem Weg zum Training oder beim Yoga, die JBL Reflect Flow PRO nehmen die Lieblingsmusik überall hin mit. Die neuen Ohrhörer sind vollgepackt mit verbesserten Funktionen und garantieren mit dem charakteristischen JBL POWERFIN-Design einen hervorragenden, sicheren Sitz. Sogar den Naturgewalten des Meeres können diese Ohrhörer widerstehen, denn sie sind nach IP68 staubdicht und extrem wasserdicht. IP68 ist der höchste Industriestandard und garantiert ultimative Leistung, selbst im Salzwasser.

Grenzenloses Training! Der Kopfhörer JBL Reflect Flow PRO wurde dafür geschaffen, die individuelle Leistungsfähigkeit zu steigern. Mehr Motivation gefällig? Diese Kopfhörer halten Sportliebhaber mit JBL Signature Sound bis zu 30 Stunden lang in Schwung. Adaptives Noise-Cancelling (kurz ANC) schirmt euch vor unerwünschten Geräuschen ab, egal ob bei einer Verschnaufpause oder beim Training. Was passiert in der Umgebung? Einfach auf den Ohrhörer tippen, um Smart Ambient zu aktivieren. Die sechs Mikrofone sorgen für perfekte Sprachverständlichkeit bei Anrufen oder Meetings, selbst bei starkem Wind.