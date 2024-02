Jackery Galaxy Solargenerator 1000 Plus: Erste Powerstation aus recyceltem PCR-Kunststoff

Jackery präsentiert mit dem Jackery Galaxy Solargenerator 1000 Plus die weltweit erste Powerstation aus recyceltem PCR-Kunststoff. Erstmalig auf der CES 2024 ausgestellt, überzeugt der neue Galaxy Solargenerator 1000 Plus mit der Verwendung von Post-Consumer-Plastik (PCR), für das keine fossilen Rohstoffe verwendet werden, da das Rohmaterial komplett aus Abfall hergestellt wird. Dieses umweltfreundliche Casing ist Jackerys nächster Schritt bei seinen Bemühungen, seinen CO 2 -Fußabdruck stetig zu reduzieren. So ist der Jackery Galaxy Solargenerator 1000 Plus mit langlebigem LiFePO4-Akku, 1264Wh Kapazität und 2000 Watt Dauerleistung sowie 100-W-Solarpanel eine nachhaltige Energielösung für unterwegs. Gleichzeitig leistet er einen positiven Beitrag durch die Reduzierung von Kunststoffabfällen.

Auszeichnungen wie der SEAL Sustainable Product Award, das Amazon Climate Pledge Friendly Label oder die Verifizierung der Reduktion von CO 2 und Optimierung des ökologischen Fußabdrucks auf dem gesamten Lebens- und Produktionsweg vieler Jackery-Produkte durch den TÜV SÜD, bestätigen Jackerys Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit. Genau, wie auch die Verwendung von zu 100 % recycelbaren Verpackungen und der Einstieg in Refurbished-Programme.

Green Deals auf eBay mit generalüberholten Jackery Produkten

Nachdem Jackery derzeit auch ein eigenes Upgrade-Programm testet, bei dem alte oder defekte Powerstations gegen Gutscheine für neue Produkte dem bestmöglichen Recycling zugeführt werden, engagiert sich das Unternehmen auch aktiv an einer effizienten Recyclingwirtschaft. Um die Mission „bring green energy to all“ zu verwirklichen, setzt Jackery nicht nur auf eine vielfältige Multichannel-Strategie, sondern nimmt auch am offiziellen Refurbished-Programm von eBay teil. Über den Re-Store der Plattform für geprüfte Gebrauchtwaren ermöglicht der Online-Marktplatz Händlern, ihre Waren als neu, gebraucht oder refurbished zu verkaufen. Auch Jackery nutzt diese Möglichkeiten und bietet in seinem eBay-Shop exklusiv generalüberholte Powerstations, Solargeneratoren und -panels mit einem Jahr Garantie an. So ist zum Beispiel eine zertifizierte gebrauchte Powerstation Explorer 1000 in neuwertigem Zustand mit 40 % Rabatt für nur 449 Euro und kostenlosem Versand zu haben.