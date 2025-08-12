inZOI bekommt Island Getaway-DLC am 20. August 2025

KRAFTON hat den Island Getaway-DLC für inZOI vorgestellt – alle bekommen ihn kostenlos ab 20. August 2025!

inZOI tritt aufs Gas

Die Veröffentlichung von Island Getaway fällt auch mit dem lang erwarteten Start des Spiels auf Mac-Geräten zusammen. Island Getaway startet am 20. August, nur einen Tag nach der großen Enthüllung des DLC auf der Gamescom Opening Night Live am 19. August. Die Gerüchteküche hatte schon vermutet, dass der DLC nach der Show ziemlich schnell erscheinen würde, aber wir hatten sicherlich nicht erwartet, dass Krafton schon vorab einen Teil der Überraschung vorwegnimmt. Island Getaway ist ein kostenloses Add-on, das dem Spiel eine neue Karte, Cahaya, hinzufügt. Cahaya besteht aus zwei Inseln mit südostasiatischen Inspirationen. Die neue Karte bietet natürlich neue Aktivitäten wie Schwimmen und Schnorcheln. Die neue Einstellung der Karte wird auch neue Lifestyle-Aktivitäten wie die Landwirtschaft unterstützen.

Das Anziehen eures Charakters ist auch ein großer Teil des DLC, mit neuen Outfits, Dekorationen und Frisuren mit tropischen Themen, die wir erwerben können. Island Getaway kommt zusammen mit einem Update, das mehrere Teile des Hauptspiels berührt, also klingt es nach einem guten Zeitpunkt zum Starten. Weiters werden Landwirtschaft, Angeln, Bergbau und Edelsteinherstellung jetzt auf allen Karten möglich sein. Wir haben jetzt auch Zugang zu Fahrzeugen wie Elektrorollern und Motorrädern, die uns dabei helfen, uns fortzubewegen. Der Patch nimmt auch einige wichtige Änderungen an Charakterinteraktionen vor. Krafton hat das System mit neuen Mechanismen wie zufälligen Versammlungen und Gedankenblasen aufgerüstet. Es gibt auch das, was der Entwickler „kooperative Aktionen“ nennt, die darauf abzielen, aufkommende Momente zwischen Zois zu schaffen. Spannend!