Arcade-Racer Takeover 2 erscheint im September 2026

Mit Takeover 2 kommen auch eine Menge Minispiele, und zwar eines namens Overtake. Was erwartet uns mit diesem Wortspiel?

Zu Takeover 2

Im Jahr 2013 sah Arcade Racer aus, als würde es der ultimative Liebesbrief an Daytona USA und Scud Race werden, und nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne sah es so aus, als würde es auf den damals modernen Systemen erscheinen, einschließlich der Wii U. Leider hat es nie sein vorgeschlagenes Startfenster geschafft und im Laufe der Zeit wurde es umbenannt, mit der Absicht, auf Switch, PS4 und Steam zu erscheinen. Im Jahr 2019 wurde bestätigt, dass der Solo-Entwickler Antonis Pelekanos nicht mehr an dem Spiel beteiligt war und dass der Herausgeber Nicalis das alleinige Eigentum hatte.

Pelekanos scheint es leid zu sein, darauf zu warten, dass Nicalis sich bewegt, und hat einen „spirituellen Nachfolger“ in sein neuestes Spiel, Takeover 2, aufgenommen. Mit dem Namen Overtake (eine echt gute Idee vom ursprünglichen Entwickler Antonis Pelekanos) ist es als Bonus-Minispiel enthalten, das als „retro-inspirierte, herausfordernde Renn-Herausforderung“ beschrieben wird, bei der man, wenn man nicht zuerst über die Ziellinie kommt, ist man der Letzte, ganz wie Ayrton Senna. Ein weiteres Bonusspiel, Jet Fury, scheint eine Hommage an Segas After Burner zu sein. Takeover 2 startet diesen September.