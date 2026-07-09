The Mound: Omen of Cthulhu erscheint am 15. Juli 2026

Im Koop-Horrorspiel The Mound: Omen of Cthulhu geht es laut Trailer heiß her. Werdet ihr euch gemeinsam in die Bresche begeben?

Mehr zu The Mound: Omen of Cthulhu

Nach dem Erfolg der Demo beim Steam Next Fest, die rund 300.000 Begeisterte anzog und für über 700.000 Steam-Wishlist-Einträge sorgte, richtet das Koop-Horrorspiel The Mound: Omen of Cthulhu vor seiner Veröffentlichung am 15. Juli 2026 einen letzten Aufruf an alle Abenteurer, indem NACON und ACE Team einen neuen Trailer veröffentlichen, der uns vor den Gefahren warnt, denen wir begegnen werden. In The Mound: Omen of Cthulhu schlüpfen wir in die Rolle eines Expeditionstrupps, der tief im Inneren eines feindseligen Dschungels nach legendären Schätzen sucht. Vor jeder Expedition versammeln wir uns an Bord der Galeone, um einen Auftrag auszuwählen und Waffen sowie Ausrüstung aufzuteilen. Sobald wir auf dem Kontinent angekommen sind, machen wir uns auf die Suche nach Schätzen und Ressourcen, die wir dem Kapitän der Galeone zurückbringen sollen. Eine Aufgabe, die theoretisch einfach erscheint, aber einige Überraschungen bereithält. Je tiefer wir in den Dschungel vordringen, desto mehr Ungeheuern müssen wir uns stellen, doch die größte Bedrohung geht von unserem eigenen Verstand aus. Unsere Wahrnehmung der Realität wird nach und nach verzerrt, bis unsere geistige Gesundheit einen kritischen Punkt erreicht.

Visuelle und akustische Täuschungen bringen die Abenteurer aus der Fassung und können zu unbeabsichtigter Sabotage führen, die die Mission gefährden könnte. Selbst der Tod bietet keine Erholung: Alle, die im Kampf gefallen sind, können in einer verdorbenen Gestalt zurückkehren und sich gegen ihre Verbündeten wenden. In The Mound: Omen of Cthulhu sind die Figuren unerfahren und nur mit äußerst begrenzter Munition sowie zerbrechlicher Ausrüstung ausgestattet. Angesichts der Gefahren und monströsen Wesen des verfluchten Dschungels sind die Überlebenschancen für diejenigen, die sich aufmachen, jede Kreatur zu töten, die ihnen im Weg steht, gering. Das Game legt den Schwerpunkt auf Horror statt Action und ermutigt uns, unnötige Konfrontationen zu vermeiden, um den Auftrag erfolgreich zu erfüllen und lebend von der Expedition zurückzukehren, selbst wenn dies bedeutet, sich für Heimlichkeit oder einen hastigen Rückzug zu entscheiden. Inspiriert von H.P. Lovecrafts Cosmic Horror-Kurzroman lädt das Spiel uns dazu ein, eine Gruppe aus zwei bis vier Mitgliedern zu bilden, um sich auf einen unbekannten Kontinent zu begeben und nach einer legendären Stadt zu suchen, die unermessliche Schätze birgt. The Mound: Omen of Cthulhu erscheint am 15. Juli 2026 für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen.