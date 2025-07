inZOI: Mehr zum großen DLC auf der gamescom 2025

Es scheint, dass die Dinge in der Lebens-Sim inZOI in letzter Zeit gut liefen, erst letzten Monat erhielt das Spiel ein großes Update.

Mehr Inhalte für inZOI

Obwohl es ursprünglich auf Mai abzielte, wurde es schließlich auf Juni verschoben. Machte aber nichts: Das Update wurde im Allgemeinen gut aufgenommen, und der Herausgeber Krafton nutzte diese Gelegenheit sogar, um das Spiel zum ersten Mal seit Beginn des Early Access zum Verkauf anzubieten. 10 % gespart sind immerhin 10 % gespart! Die Zukunft sieht noch besser aus, denn es gibt etwas am Horizont, auf das sich die Fans freuen können. Krafton gab bekannt, dass der erste DLC von inZOI am 19. August auf der gamescom Opening Night Live enthüllt wird, der von Geoff Keighley veranstalteten Show, die die weltweit größte Gaming-Convention eröffnet. Der kommende DLC wird einen beträchtlichen Teil neuer Inhalte in das Spiel bringen.

Zum Einen wird es eine neue Karte geben, die in zwei Inseln aufgeteilt ist. Die tropische Karte heißt Cahaya und ist von Südostasien inspiriert. Der DLC wird zum Anderen auch Landwirtschaft und Angeln als neue Aktivitäten einführen, die auf der Hauptinsel verfügbar sind. Die zweite Insel ist eher ein Erholungsort für alle, um sich nach einem harten Arbeitstag zu entspannen. Wie immer können wir mit einer Vielzahl neuer Anpassungsfunktionen und Gegenstände direkt neben der neuen Karte rechnen. Darüber hinaus dürft ihr, wenn ihr die Show persönlich besucht, Cahaya gleich selbst ausprobieren, was die Messe zur ersten öffentlichen Demo des DLC macht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir immer noch kein festes Veröffentlichungsdatum für den kommenden DLC haben, aber wir hoffen, dass die gamescom 2025 uns eiens bescheren wird.