Das siebte Shantae-Spiel kommt 2027

Letzten Oktober gab WayForward bekannt, dass es derzeit hart an einem siebten Eintrag in der Shantae-Serie arbeitet.

Über das neue Shantae

Das Team erwähnte damals, dass es für eine Weile nicht viel über dieses Projekt zu sagen hätte, aber wir haben jetzt ein Update, mit der Enthüllung eines „brandneuen Teaser-Bildes“ auf der Anime Expo 2026 in der letzten Woche. Wie ihr seht, zeigt das gleiche Update, dass der Titel „kommt in 2027“ lautet. WayForward sagt: „Genießen Sie dieses brandneue Teaser-Bild, das auf der Anime Expo für das nächste Shantae-Spiel enthüllt wurde, das sich derzeit in der Entwicklung befindet!“ Zu diesem Zeitpunkt wurden keine weiteren Informationen über dieses neue Projekt weitergegeben. Shantaes Reise begann ursprünglich 2002 mit dem Game Boy Color. Und letztes Jahr hat WayForward den verlorenen GBA-Titel Shantae Advance: Risky Revolution wiederbelebt.