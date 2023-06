Intersolar 2023: Neue Anker SOLIX Produkte enthüllt

Auf der Intersolar 2023 enthüllt Anker Innovations – nach einem erfolgreichen Test-Start Anfang des Jahres – neue Anker SOLIX Produkte, die das Ökosystem erweitern. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Gründer und CEO von Anker Innovations, Steven Yang, verkündete das „one more thing“-Highlight persönlich: Mit seinem Anker SOLIX All-in-One-Heimspeicher geht das Unternehmen den nächsten großen Schritt. Ab 2024 will man auch Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser mit innovativen Akku-Speichern im XXL-Format versorgen. Alles für das eine große Ziel: „Mit Anker SOLIX nutzen wir unsere große Expertise bei Akkus und Energieversorgung, so dass jeder – egal ob im Haus, Wohnung oder im Camper – seinen gesamten Energiebedarf effizient speichern und verwalten kann.“

Die neuen Produkte der Anker SOLIX Produktfamilie:

Anker SOLIX Solarbank: Wetterfester Speicher für das Balkonkraftwerk

Die Balkonkraftwerke von Anker SOLIX erfreuen sich seit dem Marktstart hierzulande als benutzerfreundliches Komplettpaket großer Beliebtheit und tragen im Kleinen zur Energiewende bei. So sehr man sich über den selbst erzeugten Strom freut, so ärgerlich ist es, dass überschüssige Energie im wahrsten Sinne dem Netzbetreiber geschenkt wird – damit ist jetzt Schluss! Die stationäre Anker SOLIX Solarbank speichert 1.600 Wattstunden an Energie, insgesamt lassen sich zwei Solarbanks parallel mit einer Gesamtkapazität von 3.200 Wattstunden nutzen.

Praktisch: Durch die genormten Standards ist es mit nahezu allen Balkonkraftwerken am Markt kombinierbar. Besonders gut funktioniert das Zusammenspiel mit dem Anker SOLIX-System, das seine Vorzüge mit der intuitiven NutzerInnen-Oberfläche und der bequemen App-Steuerung vollends ausspielt. Die IP65-Zertifizierung (staubdicht und geschützt vor Strahlwasser) sorgt dafür, dass die Solarbank niemanden im Regen stehen lässt und auch ohne Sonne reichlich Energie im Haus ist – und das für lange Zeit. Dank der eingesetzten LFP-Akkutechnik hält die Anker SOLIX Solarbank mehr als 6.000 Ladezyklen durch und damit mehr als doppelt so viele wie der Branchendurchschnitt. Anker gibt darauf zehn Jahre Herstellergarantie.

Die Anker SOLIX Solarbank lässt sich ab sofort bei Anker vorbestellen und ist ab Ende August für 1.199 Euro erhältlich.

Anker SOLIX F1200: PowerStation der nächsten Generation

Mit seinen PowerHouses sorgte Anker für maximale Flexibilität bei Outdoor-Abenteuern, beim Camping oder im Heimbereich – mit neuem Namen unter der SOLIX-Marke startet nun die neue Generation.

Den Anfang macht die Anker SOLIX F1200: Die Ladestation hat eine Kapazität von 1.229 Wattstunden und bietet zwei USB-C- (60 und 100 Watt) sowie vier USB-A-Ports, einen Auto-Zigarettenanzünderanschluss plus zwei Schuko-Eingänge. Die effizienten und langlebigen LFP-Akkuzellen, die auch in modernen Elektroautos zum Einsatz kommen, halten bis zu 3.000 Zyklen bei voller Kapazität und damit sechsmal mehr als der bisherige Industriestandard durch. Auch hier gibt Anker volle zehn Jahre Garantie.

Einfach anstecken: Wie die Solarbank, kann auch die Anker SOLIX F1200 von Balkonkraftwerken umweltschonend mit kostenloser UV-Energie aufgeladen werden. So lässt sich die bequem aufgeladene, heimische Energie to go bei maximal 1.800 Watt Gesamtleistung verwerten. Wer unterwegs die Kraft der Sonne nutzen möchte, entfaltet das kompakte Anker 531 Solarpanel für einen schnellen Ladevorgang. Auch auf das aktuelle Portfolio wirkt sich der Wechsel auf SOLIX aus: So wird aus dem Anker PowerHouse 767 zum Beispiel das Anker SOLIX F2000. Weitere Namenswechsel und neue Produkte folgen.

Die Anker SOLIX F1200 PowerStation ist ab 21. Juni für 1.299 Euro erhältlich.

Anker SOLIX All-in-One Heimspeicher: XXL-Akkus für jedes Haus

Das SOLIX-Ökosystem bekommt großen Zuwachs: Mit den Anker SOLIX All-in-One-Systemen zieht Anker ab 2024 mit modernen Heimspeichern ins Zuhause ein. Für einen sorgenfreien Energiehaushalt sollen große Solarsysteme mit vielen Panels zuverlässig die gewonnene Energie speichern – bei modernster Technik. Der edel anmutende, stylische SOLIX Heimspeicher kommt, um zukunftssicher zu bleiben. Er arbeitet durch die verbaute Akkutechnik sicher ohne Brandgefahr, besonders effizient und speichert Energie schneller bei geringerer Hitzeentwicklung. Selbst bei extremen Sommertemperaturen bleibt das System cool, ein Betrieb ist dank IP65-Zertifizierung sogar bei Regen möglich.

Das SOLIX-System ist modular aufgebaut (5 bis 180 Kilowattstunden möglich), lässt sich in die Höhe bauen und mit wenigen Handgriffen einfach um zusätzliche Speichermöglichkeiten erweitern. Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls arbeiten die anderen Akkus weiter, während der Wechsel der defekten Einheit schnell erledigt ist. Alle Informationen können NutzerInnen über das integrierte LC-Display und die IoT-Anbindung einsehen. Praktisch: Anker SOLIX wird kompatibel mit Wärmepumpen sein und eine Ladelösung für Elektrofahrzeuge bieten.

Weitere Informationen zur genauen Verfügbarkeit und Preisen gibt es zu einem späteren Zeitpunkt in 2023.