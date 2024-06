inKONBINI: One Store. Many Stories (PC) lässt euch meditativ arbeiten

Tägliche Routine, Stammkund:innen, in den Flow kommen – mit inKONBINI: One Store. Many Stories erwartet euch das mit asiatischem Flair!

Mehr zu inKONBINI: One Store. Many Stories

Auf der offiziellen Steam-Website heißt es wie folgt: Entdecken Sie Freude und Wunder, die hinter der täglichen Routine eines Konbini-Arbeiters verborgen sind, führen Sie sinnvolle Gespräche mit vielfältigen Charakteren und sehen Sie, wie sich ihre Geschichten in den frühen 1990er Jahren wunderschön verflechten. inKONBINI: One Store. Many Stories ist ein meditatives Erlebnis, das Sie in die Lage der Studentin Makoto Hayakawa versetzt, die eine Pause von ihrem Studium macht, um ihrer Tante im kleinen und gemütlichen Supermarkt zu helfen. Im Laufe des Spiels werden Sie Ihre eigenen Möglichkeiten zur Verwaltung des Ladens festlegen und sehen, wie sich Ihre täglichen Entscheidungen auf das Leben Ihrer Kunden auswirken. Sie werden ihre Gewohnheiten kennenlernen und einen einzigartigen Ansatz für jeden von ihnen entwickeln, um ihr Erlebnis im Laden so angenehm wie möglich zu gestalten.

Eine entspannende, erzählerische Erfahrung, die sich auf Charaktergeschichten und Dialoginteraktion konzentriert

Eine vielfältige Besetzung von Charakteren mit ihren eigenen Persönlichkeiten, Kaufgewohnheiten und kleinen Eigenheiten, die jede Begegnung unvergesslich machen

Eine Vielzahl von zugänglichen Minispielen, die sorgfältig die tägliche Routine eines Verkäufers nachstellen (Produkte auffüllen, Telefonanrufe tätigen, Waren scannen und Ihre Kunden auschecken)

Ein authentisches, wunderschön gerenderter Konbini mit einem nostalgischen Gefühl der frühen 1990er Jahre

Eine verzweigte Handlung mit mehreren Dialogoptionen, die eine tiefe Gesprächserfahrung bieten

Ein ASMR-Sound, der entwickelt wurde, um Ihre Spielzeit mit Empfindungen von Ruhe und Trost zu ergänzen.

Klingt das interessant für euch? Folgt dem Spiel auf der offiziellen Homepage und seht euch hier noch einen Trailer an: