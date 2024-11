Infinity Nikki erscheint demnächst auf PC und PS5: Behind the Scenes veröffentlicht

Nachdem sie jahrelang eine reine Serie für Mobilgeräte war, startet Infold Games nun das große neue Open-World-Abenteuer Infinity Nikki auf PS5 und PC.

Über Infinity Nikki

Der Entwickler feiert die mehrere Jahre Arbeit mit einem kurzen Dokumentarfilm, der sich auf Nikkis Reise zu einem größeren neuen Miraland und viel mehr Plattformen konzentriert. Die Entwicklungsreise von Infinity Nikki begann im Dezember 2019, sagt Fei Ge, Chief Technology Officer von Infold Games, als der Produzent der Serie Interesse an der Arbeit an einem Nikki-Spiel in einer offenen Welt bekundete. “Zu dieser Zeit wurde das Projekt geheim gehalten”, sagt Fei. “Also haben wir einen zusätzlichen Arbeitsplatz von etwa 50 bis 60 Quadratmetern von unserem Hauptbüro entfernt gemietet. Dann begannen wir nach und nach, unser erstes Team zu rekrutieren und zusammenzustellen, arbeiteten an Ideen, legten den Grundstein und bauten die Infrastruktur auf. Wir haben dies über ein Jahr lang fortgesetzt.”

Es ist üblich genug, dass Entwickler mehrere Jahre an einem Spiel arbeiten, bevor sie es öffentlich ankündigen – was Infold Games zwei Jahre später im Jahr 2022 mit dem ersten Infinity Nikki-Trailer tat – aber es klingt ein bisschen so, als ob diese massive neue Richtung für die Serie zumindest ein kleines Geheimnis für den Rest des Teams für eine gewisse Zeit war. Wir werden auch in der Dokumentation einige der externen Talente entdecken, mit denen Infold zusammengearbeitet hat: Kentaro “Tomiken” Tominaga, Designer von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, und Andrzej Dybowski, ein Konzeptkünstler aus The Witcher 3. Infinity Nikki hat sich selbst als “das gemütlichste Open-World-Spiel” bezeichnet, und das Game startet schon am 5. Dezember 2024 auf Handy, PS5 und PC über Epic Games oder seinen eigenständigen Launcher.