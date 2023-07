Indie Unrestricted – wie Superman und Dragon Ball, nur anders

Einmal Superheld sein? In einem Unreal Engine 5-Spiel namens Unrestricted wird diese Fantasie spielbar. Lest hier mehr!

Über Unrestricted

Am BitSummit-Kongress in Kioto – das führende Indie-Festival in Japan – wurde unter anderem Unrestricted vorgestellt. Es ein Spiel des in Osaka ansässigen Studios Indie-us Games, das sich selbst als “eine Gruppe von Profis, die sich auf Unreal Engine spezialisiert haben” beschreibt. In der Vergangenheit hat das Studio Unterstützung für Spiele mit größerem Budget geleistet, einschließlich der Zusammenarbeit mit Bandai Namco an Scarlet Nexus. Im Titel geht es darum, dass euer Hauptheld von einem Meteoriten berührt wird, auf einem neuen Planeten aufwacht und entdeckt, dass er Superkräfte besitzt. Anleihen gibt es sowohl bei Superman als auch bei Dragon Ball, und die Parallelen sind oft nicht von der Hand zu weisen. Hier ein erster Trailer für euch: