In Velo Veritas – das Urtopia Carbon E-Bike im Test

Der Herbstwind bläst kalt ins Gesicht und die Oktobersonne schickt ihre warmen Boten durch das morgendliche Wien. Wer sich für den Weg in die Arbeit, auf die Uni oder die Schule morgens aufs Rad setzt, strampelt sich den Schlaf aus dem Körper und kommt im Idealfall bereits auf Betriebstemperatur an. Damit dieser Weg dann aber nicht zu anstrengend wird, setzen immer mehr Biker:innen auf die unterstützende Funktion des Elektroantriebs. Neben allerlei Designblüten gibt es nun ein weiteres optisches Zuckerl in diesem Segment, das Urtopia Carbon E-Bike. Der Name ist eine Kombination aus „urban“ und „Utopie“ und steckt sogleich die hohen Ziele dieses Projekts ab. In einer idealen Welt bewegen wir uns also elektrisch auf zwei Rädern durch den urbanen Dschungel. Das schweißnasse Hemd ist Schnee von gestern, Biker:in von Welt kommt erholt und mit gutem ökologischen Gewissen in die Arbeit.

Mit Urtopia nachhaltig unterwegs?

Das Thema Nachhaltigkeit und Elektromobilität ist bekanntlich ein zweischneidiges Schwert. Die Marketing-Abteilungen preisen sie, wer genauer hinsieht stößt aber schnell auf ein paar wichtige Fragen. Eigentlich ist ein Rad mit Elektromotor schwer als nachhaltig zu kategorisieren, braucht es den Motor in Wahrheit doch nicht wirklich. Bleibt dafür auf der anderen Seite das Auto dann öfters stehen, weil der Weg mit dem E-Bike weniger anstrengend ist als mit einem regulären Fahrrad, verschiebt sich die Perspektive. Wie bei vielen anderen Themen lohnt also der genaue Blick, vor allem auf die eigenen Gewohnheiten. Daraus folgen auch lustige sprachliche Blüten, schon öfters kam mir bei diesem Thema das Wort „Bio-Biker:in“ unter.

Sich neben den vielen europäischen Platzhirschen zu behaupten ist dabei gar nicht einfach. Urtopia, mit Sitz in Hongkong, versucht sich mit besonderem Design und einem speziell für Biker:innen wichtigen Thema abzuheben, dem Gewicht. Dank eines Carbon-Rahmens bringt das Urtopia lediglich 13kg auf die Waage. Für ein Stadtrad ist das ein toller Wert, schließlich tragen viele ihr geliebtes Bike gerne in die Wohnung oder ins Büro. Mit oder ohne Lift. Bei einem Preis von rund 3.000 Euro ist das auch eine gute Idee. Für mich als Vielfahrer ist das ein wichtiges Thema. Auch wer kein ängstlicher Mensch ist, überlegt es sich dreimal, ein so teures Gerät in der Großstadt einfach so an der Straße irgendwo anzuhängen. Für den Weg in die Arbeit oder wieder nachhause spielt das keine Rolle, für die kleineren Fahrten im Alltag ist das aber ein entscheidender Punkt.