In Dreams konzipiert: Megapenguin Rehatched braucht euch

Megapinguin, ein besonders kräftiger Pinguin, ist Dreams -Spieler:innen seit ein paar Jahren bekannt. Der Charakter wurde auf der E3 2018 verwendet, um Gamer:innen zu ermutigen, mit Dreams robustem Spielentwicklungs-Toolkit ( zum Review des Spiels ) Abenteuer für ihn zu erstellen. Diese neue Gemeinschaftsinitiative ist ein überarbeitetes und insgesamt größeres Projekt, an dem Media Molecule mit ihrer Community zusammenarbeiten möchte. Megapenguin Rehatched ist ab sofort in Dreams spielbar, und der Entwickler hat die ersten drei Levels des Spiels erstellt. Hier der Trailer für euch:

Megapenguin Rehatched ist ein brandneues Spiel in Dreams . Media Molecule hat sogar einen Trailer dafür und bittet die Community um Mithilfe! Zum Blogpost von Media Molecule geht es gleich hier .

“Megapenguin Rehatched folgt den schicksalhaften Abenteuern eines Megapenguins, der sich von seiner Flotte getrennt hat und irgendwo in der Wildnis des Dreamiverse abstürzt. Ab heute dürft ihr die ersten drei Levels von Megapenguin Rehatched in Dreams spielen, die von einem Team von Media Molecule liebevoll gefertigt wurden. Wir haben Megapenguin Rehatched noch nicht fertig gestellt – absichtlich! Wir haben die Dinge mit diesen drei Levels begonnen – aber im Geiste von Megapenguin möchten wir, dass ihr den Rest der Geschichte ausfüllt. Was auf dem Weg passiert, liegt ganz bei euch.“

Was bedeutet das nun? Es gibt einen Info-Hub sowie ein Asset-Paket von Media Molecule, das ihr verwenden dürft, um eure eigenen Levels zu entwerfen. Es gibt einige Richtlinien, um sicherzustellen, dass ein Beitrag für alle Spieler:innen geeignet ist. Wenn ihr ein Level erstellt und es den Regeln entspricht, wird es im Quick Play-Modus des Spiels angezeigt. Wenn dann Media Molecule ein Level genug mag, wird es zur endgültigen Version von Megapenguin Rehatched hinzugefügt. Stellt ihr euch dieser Herausforderung gemeinsam mit der Dreams-Community?