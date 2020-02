Dreams Test (PS4): Ein wahrer Tausendsassa

In Dreams erwartet euch so etwas wie das Netflix für Spiele. Der Clou? Sämtlicher Content wurde im Game selbst erstellt – von Media Molecule und der Community.

Was Dreams ist – und was nicht

Media Molecule, das Studio hinter der LittleBigPlanet-Reihe, hat mit Dreams eine neue Community zum Leben erweckt. Schon LittleBigPlanet 3 hat es findigen Köpfen ermöglicht, Genre-Grenzen zu sprengen. Was ihr hier also nicht erwarten dürft – das machten die Vorgängertitel anders -, ist eine ausgedehnte Einzelspielerkampagne. Nein, Arts Traum (so heißt nämlich das Tutorial-Level) soll euch eher rein den Mund wässrig machen und zeigen, was ihr in diesem Game so alles erstellen könnt. Richtig, in Dreams könnt ihr nämlich so gut wie alles selbst von Grund auf kreieren. Hier geht’s zur offiziellen Website!

Die Community ist dem Ruf schon seit der Beta-Phase gefolgt und so gibt es nun verschiedenste Levels zu begutachten. Manche haben nicht viel Gameplay zu bieten – erwähnenswert sind da beispielsweise die Food Porn-Levels. Dort wird euch so fotorealistisch wie nur möglich ein Frühstück oder ein Tisch mit Essen präsentiert, und ihr könnt die Stage begutachten – ganz so, wie es der oder die Erschaffer beabsichtigen. Doch das ist nur ein kleiner Teil des Ganzen: Sidescrolling-Flug-Arcade-Action, Adventures, Rätselspiele, ja sogar RPGs mit eigenen Inventaren und Mechaniken sind in Dreams erschaffbar und dank der Community bereits spielbar. Trailer gefällig?