IFA 2025: Govee bringt Licht und Farbe in euer Leben – und zwar überall!

Govee, ein führender Anbieter für intelligente Beleuchtungslösungen, hat heute auf der IFA 2025 seine neuesten Produkte vorgestellt.

Dabei handelt es sich um die bislang smartesten Ergänzungen seines Portfolios. Zu den Highlights zählen das Govee TV Backlight 3 Pro und die Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL, die das Zuhause nicht nur optisch aufwerten, sondern auch das Wohlbefinden steigern sollen. Mit modernster Technologie schaffen diese Produkte ein besonders intuitives Smart-Lighting-Erlebnis und festigen Govees Position als Innovationsführer der Branche.

Govees neue Produkte verkörpern die Markenphilosophie „Life is Colorful“ und ermöglichen es Nutzerinnen und Nutzern, ihre Wohnräume individuell zu gestalten – mit Beleuchtung, die Design und Funktionalität vereint. Über reine Zweckmäßigkeit hinaus sollen die Lösungen den Alltag bereichern, Räume beruhigend, ausdrucksstark und emotional ansprechend gestalten – und so den persönlichen Stil widerspiegeln.

Mit dem Govee TV Backlight 3 Pro erleben wir ein völlig neues Maß an Immersion, sogar im Vergleich zum aktuellen Backlight 3 Lite (zu unserem Test). Das branchenweit erste HDR-Triple-Kamera-Farbanpassungssystem erfasst die Bildschirmfarben des Fernsehers präzise. Erstmals kommt dabei ein neu entwickelter Bildsensor mit HDR-Aufnahmefunktion zum Einsatz, der mit einem Dynamikumfang von 105 dB und herausragendem Signal-Rausch-Verhältnis für höchste Farbtreue sorgt. Der verbesserte LuminBlend-LED-Strip bietet dank besonders dichter LED-Anordnung 30 % mehr Helligkeit und ein gleichmäßiges, vollflächiges Lichtbild. Mit eigens entwickelten 16-Bit-Farbchips und RGBWWIC-Technologie zur unabhängigen Steuerung von fünf Lichtkanälen liefert das System auch bei Weißlicht exzellente Ergebnisse.

Interessierte können dabei alles testen – von klarem Kaltweiß bis zu sanftem Warmweiß. Govee AI bringt zusätzliche Intelligenz ins Heimkino: Mit einer ganzen Reihe intelligenter Funktionen und Automatisierungen, die unser Erlebnis noch weiter verstärken und ein besseres Heimkino schaffen. Das intelligente Farbmischsystem der KI nutzt Deep Learning, um die Weißabgleich- und Sättigungs-Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung automatisch anzupassen, sodass es über die einfache Farbanpassung hinausgeht und ein immersives Erlebnis schafft, das zum Stil und zur Atmosphäre des Inhalts passt. Die neue Produktpalette von Govee wird ergänzt durch:

Govee Curtain Light Pro – Ein kreatives Tool für das Zuhause oder professionelle Anwendungen. Mit ultradichter LED-Anordnung und flüssiger Bildwiederholrate wirken GIFs und Animationen heller und lebendiger. Ideal für Eltern, die Kinderzeichnungen zum Leben erwecken wollen, oder Content Creator, die perfekte Hintergründe gestalten möchten.

Alle neuen Produkte sind Matter-kompatibel und lassen sich nahtlos in Smart-Home-Systeme wie Alexa, Google Home und Apple Home integrieren. Mit Govee DreamView können mehrere Geräte in Echtzeit synchronisiert werden – für ein einheitliches, immersives Lichterlebnis im ganzen Zuhause. Auf der IFA könnt ihr die Neuheiten am Stand H1.2-143, Messe Berlin live erleben. Das Govee TV Backlight 3 Pro ist ab dem 29. September auf der Govee-Website und bei Amazon erhältlich. Die Curtain Lights Pro sind ab dem 8. September im freien Verkauf erhältlich. Weitere Produkte werden in Kürze verfügbar sein.