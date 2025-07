Govee TV Backlight 3 Lite Test: Entertainment à la Ambilight für alle

Das Gravitational Hanging Design funktioniert zwar gut, aber bis ihr die perfekte Position gefunden habt, braucht es ein wenig Trial & Error. Nach dem Aufkleben verbindet ihr die LED-Streifen und die Kamera mit der Steuerbox – hier gibt es USB-C für die Kamera und einen Stromanschluss für die LEDs. Die Steuerbox kommt dann irgendwo in TV-Nähe an die Wand (könnt ihr wegen dem geringen Gewicht drankleben) oder wird versteckt. Das Ganze ist in etwa 30 Minuten erledigt. So geht das:

Die Installation des TV Backlight 3 Lite ist tatsächlich so einfach, wie Govee es verspricht. Die LED-Streifen klebt ihr einfach auf die Rückseite eures TVs entlang der Kanten. Wichtig dabei: Die Streifen müssen nach innen zeigen, also zum TV-Stand hin, um die Wand zu beleuchten. Die Kamera wird oben mittig auf den Fernseher gesetzt. Hier zeigt sich der erste kleine Haken: Bei sehr dünnen OLED-TVs wie bei unserem LG C1 kann es etwas fummelig werden, die Kamera richtig zu positionieren.

Die Kamera ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen schlanker geworden und soll sich besser für ultradünne TVs eignen. Das sogenannte „Gravitational Hanging Design“ sorgt dafür, dass die Kamera stabil auf dem TV sitzt, ohne zu wackeln. Was hier rasch auffällt, ist, dass Govee bedacht hat, die Installation möglichst einfach zu gestalten. Die LED-Streifen kommen bereits in vier vorgemessenen Segmenten (zwei mal 90 cm für oben/unten, zwei mal 160 cm für die Seiten), und die 3M-Klebestreifen sind bereits angebracht. Kein Messen, kein Schneiden – einfach aufkleben und loslegen. Das geht rasch!

Govee verpackt das TV Backlight 3 Lite in einer kompakten, gut strukturierten Box, die bereits auf den ersten Blick zeigt, worum es geht. Im Inneren findet ihr alles, was für die Installation benötigt wird: Den 3,6 Meter langen LED-Streifen (für 55-65 Zoll TVs), eine kompakte Kamera mit verbessertem Design, eine Steuerbox, das Netzteil und natürlich die obligatorischen orangen Kalibrierungsblöcke. Der LED-Streifen selbst macht einen soliden Eindruck – die 30 LEDs pro Meter sind gleichmäßig verteilt und die Verarbeitung wirkt deutlich hochwertiger als bei manch anderem China-Import.

Das Versprechen: Kamera-basierte Farberkennung, die präzise die Bildschirminhalte analysiert und in Echtzeit auf die LED-Streifen über eigene Envisual-Technologie, die mit der dritten Generation nun auch eine Fisheye-Korrektur mitbringt. Besonders interessant: Das TV Backlight 3 Lite ist das erste Govee-Produkt mit RGBICW-LEDs, also RGB + Independent Control + Warm White. Das bedeutet, ihr bekommt nicht nur bunte Farben, sondern auch saubere, warme Weißtöne – ein Feature, das bisher den teureren Modellen vorbehalten war. Dazu ist auch Matter-Support inkludiert, womit sich das System nahtlos in jedes Smart-Home integrieren lässt. Und da es eine Kamera-Lösung ist, funktioniert es mit allen Inhalten am Screen!

Die Govee Home-App

Der spannendste, aber auch herausforderndste Teil kommt erst nach der Installation: Die Kalibrierung über die Govee Home App. Die App selbst ist übersichtlich aufgebaut und führt euch Schritt für Schritt durch den Prozess. Eine Kalibrierung funktioniert mit den mitgelieferten orangen Blöcken, die ihr an bestimmten Punkten auf dem Bildschirm platziert. Die Kamera macht ein Foto und ihr müsst die blauen Markierungen in der App so verschieben, dass sie genau auf die orangen Blöcke zeigen. Das hat bei uns im Test wunderbar funktioniert, auch wenn die Community bei ungünstigen Lichtverhältnissen Anderes berichtet.

Die Kamera habe manchmal Schwierigkeiten, die unteren Ecken des Bildschirms zu erfassen, und bei reflektierenden TV-Oberflächen kann es zu Verwirrung kommen. Ein Tipp aus der Community: YouTube-Videos mit Test-Patterns funktionieren da oft besser als die orangen Blöcke. Die neue Fisheye-Korrektur der dritten Generation soll diese Probleme reduzieren, und tatsächlich funktionierte die Kalibrierung bei unseren Bedingungen (helles Raumlicht, spiegelnder TV-Bildschirm) trotz am Papier problematischen Umständen recht zuverlässig. Wir mussten den Prozess nicht wiederholen, sondern konnten gleich loslegen.

Das TV Backlight 3 Lite im Alltag

Ist die Kalibrierung erst einmal geschafft, entfaltet das Govee TV Backlight 3 Lite sein volles Potenzial. Die Farberkennung funktioniert in der Praxis echt gut – Netflix-Serien, YouTube-Videos, Spiele, alles wird korrekt erfasst und auf die LED-Streifen übertragen. Die RGBICW-Technologie macht sich dabei besonders bei Szenen mit viel Weiß bemerkbar – anstatt eines kühlen Blau-Weiß bekommt ihr tatsächlich warmes, natürliches Weiß projiziert. Die Reaktionszeit liegt bei etwa 90-120 Millisekunden, was für Filme und TV-Serien völlig ausreichend ist. Bei extrem schnellen Helligkeitswechseln oder hektischen Action-Szenen bemerkt ihr die Verzögerung, wenn ihr ausschließlich darauf achtet.

Ein großer Pluspunkt: Das System funktioniert mit allen Inhalten, egal ob Netflix, Prime Video, YouTube, Konsolen-Games oder sogar Blu-ray-Player. Da die Kamera das tatsächliche TV-Bild abfilmt, gibt es keine Kompatibilitätsprobleme mit bestimmten Apps oder HDMI-Quellen – ein klarer Vorteil gegenüber HDMI-basierten Lösungen. Die Farbgenauigkeit ist für den Preis beeindruckend gut. Blau- und Grüntöne werden sehr präzise wiedergegeben, bei Rot- und Gelbtönen gibt es manchmal leichte Abweichungen ins Pinke oder Orange. Das fällt aber nur bei Testbildern auf – bei normalen Inhalten, vor allem bei sich ständig bewegenden Bildern ist die Darstellung ideal.

Besondere Features und Funktionen

Neben der grundlegenden Ambilight-Funktion bietet das Govee TV Backlight 3 Lite noch einige interessante Extras. Die automatische Schwarzbalken-Erkennung sorgt dafür, dass Filme im 21:9-Format trotzdem das ganze System nutzen. Die LEDs dimmen sich automatisch, wenn der Bildschirm schwarz wird oder längere Zeit statisch bleibt – das spart Strom und verhindert störende Effekte. Richtig spannend wird es mit der DreamView-Synchronisation: Bis zu sieben weitere Govee-Geräte können mit dem TV-Backlight gekoppelt werden.

Habt ihr also noch weitere Govee-Lampen im Wohnzimmer, könnt ihr ein komplettes Ambient-Licht-Setup schaffen, das synchron zu eurem TV läuft. Das Ergebnis ist beeindruckend immersiv. Die Steuerung funktioniert über die Govee Home-App, die Control Box oder per Sprachbefehl über Alexa und Google Assistant. In der App findet ihr nicht nur die TV-Sync-Funktion, sondern auch statische Farben, Szenen, Musik-Reaktion und sogar einen DIY-Effekt-Editor. Wollt ihr also mal ohne TV entspannen, kann das System auch als normale Ambiente-Beleuchtung dienen.

Govee TV Backlight 3 Lite: Die Technik

Schauen wir uns die technischen Daten genauer an: Der LED-Streifen ist 3,6 Meter lang und in vier Segmente unterteilt. Mit 30 LEDs pro Meter kommt ihr auf insgesamt 150 LEDs, die alle individuell ansteuerbar sind. Die RGBICW-Technologie ermöglicht es, jeden LED-Abschnitt in verschiedenen Farben leuchten zu lassen – ein klarer Vorteil gegenüber einfachen RGB-Streifen. Die Leistungsaufnahme liegt bei 24 Watt für die 55-65 Zoll Variante, was sehr sparsam ist. Das Netzteil liefert 12V DC, und die Steuerbox kommuniziert sowohl über 2,4 GHz WLAN als auch Bluetooth mit eurem Smartphone.

Matter-Support ist ebenfalls bereits mit von der Partie. Die Kamera arbeitet mit der verbesserten Envisual-Technologie der dritten Generation. Der neue Chip bietet 20 % mehr Rechenleistung als der Vorgänger und ermöglicht die Fisheye-Korrektur. Dadurch soll die Farberfassung, besonders an den Bildschirmrändern, deutlich präziser werden. Erhältlich ist das System in drei Größen: 40-50 Zoll (H6097), 55-65 Zoll (H6099) und 75-85 Zoll (H6099D2). Die Preise liegen aktuell zwischen 67 und 89 Euro, je nach Größe und Angebot. Unter dem Strich hat bei uns alles tadellos funktioniert!