IFA 2024: Anker Solix X1 ab sofort erhältlich

Auf der IFA 2024 (6. bis 10. September 2024 in Berlin) enthüllt Anker Innovations eine Vielzahl an neuen Produkten. Ein besonderes Highlight ist der lang erwartete Marktstart des ersten Heimspeichers des Unternehmens, dem Anker SOLIX X1. Das innovative System ist gleichermaßen für Einsteiger ohne Solaranlage wie auch Photovoltaik-Profis gedacht. Es vereint Energieeffizienz in einem ikonischen Design und speichert zuverlässig kostbare Sonnenenergie. Der Anker SOLIX X1 ist ab sofort erhältlich. Über die Anker SOLIX-Webseite erhalten InteressentInnen alle wichtigen Informationen für die eigene, maßgeschneiderte Lösung für ein smartes, energieerzeugendes Zuhause.

Anker SOLIX X1: Schlankes, ikonisches Design für drinnen und draußen

Ob im Hauswirtschaftsraum, im Kellergeschoss oder draußen zum Beeindrucken der Nachbarn – der lediglich 15 Zentimeter flache Anker SOLIX X1 lässt sich flexibel sowohl im Innenbereich als auch draußen installieren. Das sandsteingraue und korrosionsbeständige System bringt zwei in diesem Bereich bislang konträre Eigenschaften zusammen: ein intuitiver Aufbau mit fortschrittlicher Technologie. In dem All-in-one-Design ist das Power-Modul (bis zu zwölf Kilowatt Energie möglich), ein Akku-Modul (fünf Kilowattstunden), der Solar-Wechselrichter und das Energiemanagement-System kombiniert. Das spart Platz und erfreut das Auge.



Ebenso schön anzusehen wie praktisch im täglichen Einsatz: der Starry-Night-Screen. Der Bildschirm bietet einen umfassenden Überblick, zeigt etwa den verbleibenden Ladezustand, die kumulierte Photovoltaik-Erzeugung und den Echtzeit-Stromverbrauch an. Der interaktive Lichtstreifen aktiviert sich automatisch, wenn sich jemand nähert, und zeigt sieben verschiedene Modi und drei Farben an, um den Arbeitsstatus der Stromversorgung zu vermitteln. So wechselt bei einer netzunabhängigen Stromversorgung das Licht in ein beruhigendes Blau.

Anker SOLIX X1: Vielseitigkeits-Star für die eigene Energiewende

Optik ist das eine, die inneren Werte zählen mindestens genauso viel: Neben seinem eleganten Design glänzt der Anker SOLIX X1 auch bei den wichtigsten Disziplinen, der Leistung und Sicherheit. In jedem Akkumodul ist der innovative Energieoptimierer integriert. Damit ist jedes Modul unabhängig voneinander, gewährleistet so eine effiziente Speicherung und Nutzung der erzeugten Energie.

Zudem lassen sich so Kapazität und Leistung an die individuellen, sich mitunter verändernden Bedürfnisse des Hauses anpassen. Bis zu sechs Akkus sind mit einem Anker SOLIX X1-System direkt im Steckprinzip verbindbar. Maximal lassen sich durch den Einsatz von sechs Einheiten bis zu 180 Kilowattstunden an Energie für das Zuhause sichern. Der X1 ist mit mehreren Sicherheitsmechanismen ausgestattet: den fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat-Akkuzellen (kurz: LFP), einer automatischen Isolierung bei abnormalem Verhalten und der 0-Volt-Abschalttechnologie. Die C5-Korrosionsschutzklasse und die IP65-Zertifizierung für den Außenbereich bieten zuverlässige Sicherheit, auch bei extremen Umgebungen und Klimabedingungen.

Verfügbarkeit: Wie kommt man an das Anker SOLIX X1-System?

Der Heimspeicher-Markt ist nicht im klassischen „Business to Consumer”-Bereich (kurz: B2C) beheimatet, Anker SOLIX lässt mit dem X1 die Grenzen allerdings verschmelzen. Auf der Anker SOLIX-Webseite lässt sich ein kostenloses Angebot für das X1-System anfordern. Das Anker SOLIX-Team wird sich mit den InteressentInnen in Verbindung setzen, um alle Möglichkeiten für eine maßgeschneiderte, technische Umsetzung zu prüfen. Unsere regionalen Partnerhändler melden sich entsprechend schnellstmöglich und sorgen für eine ordnungsgemäße Installation mit einem zertifizierten Fachbetrieb.