IFA 2024: 4K-RBG-Projektor Valerion VisionMaster Max vorgestellt

Valerion präsentiert auf der IFA 2024 den VisionMaster Max, einen Cinematic-Grade 4K RGB Projektor, der durch flexible Montagemöglichkeiten und eine anpassbare Projektionsgröße besticht. Mit hoher Bildqualität, flüssiger Wiedergabe und speziellen Gaming-Funktionen ist er perfekt für Gamer und Filmfans geeignet. Der Projektor unterstützt außerdem eine breite Palette an Smart-Home-Funktionen und Streaming-Diensten wie Apple HomeKit, Prime Video, Netflix und Google Home. Der Valerion VisionMaster Max wird ab dem 24. September exklusiv auf der Crowdfunding-Seite “Kickstarter” gelauncht und ist ab 2025 verfügbar.

Der neue Cinematic-Grade 4K RGB Projektor setzt neue Maßstäbe im Heimkino. Der Valerion VisionMaster Max, kombiniert den professionellen Anspruch mit den Bedürfnissen des Alltags. Dank seines schlanken und robusten Designs ist er flexibel einsetzbar und bietet eine anpassbare Projektionsgröße von 40 bis 300 Zoll. Das professionelle OpticFlex-Linsensystem und eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ermöglichen beeindruckende Bilder selbst in kleinen Räumen.

„Mit dem Valerion VisionMaster Max haben wir ein Produkt entwickelt, das das Heimkino Erlebnis auf ein neues Level hebt. Durch unsere fortschrittliche Technologie und das herausragende Design bieten wir eine neue Dimension des Filmgenusses, die für alle, vom Filmfan bis zum Gamer, zugänglich ist. Wir sind begeistert, diese Innovation mit der Welt zu teilen und jedem die Möglichkeit zu geben, Kinoqualität direkt nach Hause zu bringen“, sagt Andy Zhao, Founder und CEO von Valerion und AWOL Vision.

OpticFlex-Linsensystem, das die Raumgrenzen sprengt

Der Valerion VisionMaster Max setzt neue Maßstäbe im Heimkino-Erlebnis mit einer eigens entwickelten ProVision Engine™-Technologie, für ein schnelles und reibungsloses Wiedergabe-Erlebnis in bester Kinoqualität. Als erster Heimkino-Beamer mit einem OpticFlex Linsensystem ermöglicht der Valerion VisionMaster Max durch seinen 0,9-1,5-fachen optischen Zoom und die 30-prozentige vertikale Linsenverschiebung eine flexible Anpassung an verschiedene Raumgrößen. Praktisch bedeutet dies:

0,9x Zoom: Das Bild wird in seiner kleinsten Größe dargestellt.

1,5x Zoom: Das Bild wird um den Faktor 1,5 vergrößert, ohne die Position des Projektors zu verändern.

Das flexible Zoomobjektiv passt sich an verschiedene Raumgrößen an und ermöglicht eine große Bilddarstellung selbst in kleinen Räumen. Dadurch ist der Projektor flexibler einsetzbar und lässt sich leichter an verschiedene Distanzen zwischen Projektor und Leinwand anpassen.

Ein neues Kinoerlebnis wird Realität

Mit einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 15.000:1 und einer Helligkeit von 3000 ISO Lumen liefert er eine Bildqualität, die selbst anspruchsvollste Cineasten begeistern wird. Der 110 % Rec.2020 Farbraum sorgt für eine besonders breite und lebendige Farbpalette, während die AI-Super-Resolution-Technologie Full HD-Inhalte in gestochen scharfes 4K verwandelt. Dank der ISF-zertifizierten Kalibrierung direkt ab Werk sind präzise und naturgetreue Farben garantiert. Dieser Projektor bietet ein Seherlebnis, das die Grenzen zwischen Heimkino und Kino verschwimmen lässt.

Modernster Chipsatz: Intelligenter, flüssiger, schneller

Der VisionMaster Max bietet ein erstklassiges Kino- und Gaming-Erlebnis mit dem hochmodernen AI-SoC-MT9618-Chipsatz, 4 GB RAM und 128 GB ROM für flüssige, ruckelfreie Bilder und schnelle Reaktionszeiten. Mit branchenführenden Eingangsverzögerungen und speziellen Gaming-Funktionen wie Ultra-Weitwinkel-Formaten und verschiedenen Spielmodi ist er ideal für Gamer und Filmfans. Der VisionMaster Max unterstützt Google Assistant, Smart-Home-Integrationen und ist mit HDMI 2.1, WiFi 6e, USB 3.0 und Bluetooth 5.2 optimal ausgestattet. Zertifiziert von Google TV+ und Netflix, bietet er ein unvergleichliches Seherlebnis.

Schlankes, leistungsstarkes Design

Entdeckt den neuesten Laserprojektor, entworfen mit schlanker und kompakter Innovation. Er verfügt über eine Struktur aus 14 galvanisierten Metallstreifen, die eine beeindruckende Druckbeständigkeit von bis zu 100 Kilogramm für erhöhte Robustheit und Zuverlässigkeit bietet. Zusätzlich verfügt er über den ersten 180W-Galliumnitrid (GaN)-Adapter, der kompakter ist und die Installation und Lagerung erleichtert, während die Gesamtleistung verbessert wird.