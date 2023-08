IFA 2023: JLab bringt In-Ears mit ansteckbarem Mikro mit

JLab reist mit In-Ears, an die ein Mikrofon angesteckt werden kann dieses Jahr zur IFA nach Berlin. Was diese zu bieten haben, erfahrt ihr hier.

Work Buds sind der beste Begleiter für’s Multitasking

Für alle, die jobbedingt viel unterwegs sind oder auch im Arbeitsalltag In-Ear-Kopfhörer bevorzugen, bringt JLab als Marktneuheit seine Work Buds mit zur Messe. Denn zu den Kopfhörern mit einer Gesamtspielzeit von mehr als 55 Stunden gehört ein abnehmbares Boom-Mikrofon, das sich sowohl an der linken als auch rechten Seite anbringen lässt, indem es direkt in den Earbud gesteckt wird. So verwandeln sich die Work Buds in Sekundenschnelle von gewöhnlichen True-Wireless-Kopfhörern in ein kabelloses Headset, das eine klare Kommunikation durch Aufnahme der Stimme bei gleichzeitiger Unterdrückung der Hintergrundgeräusche garantiert. Damit ist der User mit einem Handgriff für Telefonate oder Videocalls ausgestattet. Dank Bluetooth-Multipoint-Technologie und der JLab-App können User zwischen den Endgeräten wechseln sowie den Sound nach Belieben anpassen. Die Akkulaufzeit der JLab Work Buds beträgt beim Hören von Musik und Podcasts mehr als 10 Stunden pro Aufladung, wird das Mikrofon genutzt sind es mehr als 6 Stunden.

In der praktischen USB-C-Ladestation wird alles – sowohl Kopfhörer als auch Mikrofon – organisiert und aufgeladen. 6 mm große Treiber und ein Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz sorgen für guten Sound in jeder Arbeits- und Lebenslage.