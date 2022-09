IFA 2022: LG-Playmobil-Kollektion mit Figuren und Geräten angekündigt

LG Electronics wird in Zusammenarbeit mit PLAYMOBIL eine exklusive Spielzeugkollektion (Figuren und Spielgeräte) nächstes Jahr an in den Handel bringen. Aktuell sind drei LG-Playmobil-Charaktere und Spielzeugversionen der LG-Geräte darunter Waschmaschinen, InstaView-Backöfen und InstaView-Kühlschränke sowie der All-in-One WashTower geplant.

In der Lifestyle-Zone des IFA-Standes sind neben den neuesten Premium-Haushaltsgeräten von LG die Spielfiguren samt der Spielgeräte von LG und PLAYMOBIL zu sehen. Dabei handelt es sich um den sicherheitsbewussten und stets hilfsbereiten Henry (auch bekannt als „LG Man“), die beliebte Küchen- und Lifestyle-Influencerin Nora und den modebewussten J. J.

Die drei LG-PLAYMOBIL-Charaktere leben zu Hause einen komfortablen Lebensstil im Miniaturformat, mit Spielzeugversionen der innovativen LG-Geräte, darunter Waschmaschinen, InstaView-Backöfen und InstaView-Kühlschränke sowie der All-in-One WashTower.