IFA 2022: Jackery enthüllt den Jackery Solargenerator 1000 Pro

Jackery, einer der führenden Solarenergielösungsanbieter wird auf der IFA 2022 ein neues Flaggschiff-Produkt auf der IFA 2022 im September in Berlin vorstellen. Unter dem Motto „Mehr als nur schnell” ermutigt Jackery Camper dazu, die Natur ganz ohne Einschränkungen zu genießen. Hierzu unterstützt Jackery eine Reihe von Energiebedürfnissen, von Generatoren über Ladegeräte bis hin zu Kochgeräten. Der kommende Solargenerator 1000 Pro wird das neue Flaggschiff-Produkt der Zukunft und ist ein weiterer Beweis für das Engagement der Marke in puncto technische Innovation und Design.

Was hat der Solargenerator 1000 Pro zu bieten?

Der brandneue Solargenerator bietet eine Reihe von Upgrades gegenüber dem sehr beliebten Jackery Solargenerator 1000. Die Pro-Edition ermöglicht es Benutzern, endlosen grünen Strom zu genießen, wo immer sie hingehen – mit der schnellsten Solar- und Wandaufladung. Weitere Details zum Produkt, einschließlich Laderate, Größe und weitere Funktion werden mit der offiziellen Enthüllung am 31. August veröffentlicht.

Über Jackery

Das Unternehmen bietet ein komplettes Stromerzeugungs-, Speicher- und Ausgabesystem und umfasst langlebige Solarmodule mit hohem Umwandlungswirkungsgrad sowie eine Reihe verschiedener tragbarer Powerstations. Neben dem Solargenerator 1000 bietet Jackery auch leistungsstarke, doppelseitige 200-W-Solarmodule an, die sich für Camping, Angeln oder Jagen im Gelände eignen, aber dennoch klein genug sind, um problemlos in den Kofferraum eines Autos zu passen. Das Spitzenmodell, der Jackery Solargenerator 2000 Pro, der im Mai 2022 in New York auf den Markt kam, ist in der Lage, die meisten Geräte und Werkzeuge für Outdoor-Aktivitäten oder bei Stromausfall zu Hause mit Strom zu versorgen – Pellet-Smoker, Mini-Kühlboxen, Fahrräder, Kühlschränke, Klimaanlagen und mehr.

Jackery wurde ursprünglich von Enthusiasten erneuerbarer Energien entwickelt und hat sich als wegweisende Solarstrom-Marke etabliert. Seit 2012 verzeichnet Jackery Spitzenumsätze auf einer Reihe wichtiger E-Commerce-Plattformen, darunter Best Sellers auf Amazon und Amazon’s Choice, und wird von über 100 autorisierten Medien und Organisationen auf der ganzen Welt anerkannt. Die Marke hat weltweit mehr als 2 Millionen Einheiten verkauft und verfügt seit 2018 über eine globale Präsenz, die sich von den USA über Europa, Japan und China erstreckt.

Weitere Informationen zur IFA 2022 finden Sie unter Jackery.com.