ID@Xbox Digital Showcase: Microsoft stellt Indie-Titel am 29. April 2024 vor

Microsoft hat Details zu seinem nächsten ID@Xbox Digital Showcase bekannt gegeben. Heiß erwartete Indie-Titel werden gezeigt!

Mehr zum ID@Xbox Digital Showcase

Dieser Indie-Spiele-Showcase, die auf IGN und seinen Social-Media-Plattformen zu sehen ist, wird am 29. April um 19 Uhr gestreamt. Laut Microsoft wird es “eine weitere Reihe von heiß erwarteten Indies enthalten, die wir auf Xbox und PC spielen können. eben epischen Trailern, frischem Gameplay und neuen Enthüllungen wird die Show neue Details zu kommenden Spielen wie Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, Lost Records Bloom & Rage und vielen anderen enthalten”, sagte der Plattforminhaber.

Ein ähnliches Showcase im vergangenen Jahr 2023 umfasste unter anderem Blicke auf Karateka, Axiom Verge 2 und Sea of Stars. Xbox hat kürzlich vier Indie-Titel vorgestellt, die als Teil seines ID@Xbox-Programms veröffentlicht wurden. Die gezeigten Spiele waren Botany Manor, das jetzt verfügbar ist, und die kommenden Titel Jump Ship, Nightscape und Still Wakes the Deep. Hättet ihr ein Game, auf das ihr euch bereits freut? Manche reden von Silksong, aber das wird wohl noch eine Weile dauern…hier seht ihr das Showcase!