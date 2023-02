I Am Legend 2 mit Will Smith: Die Handlung im Detail

Wir haben vor etwa einem Jahr erfahren, dass I Am Legend 2 in Arbeit ist, aber jetzt gibt es große Details bezüglich der Geschichte.

Über I Am Legend 2

Wie Deadline berichtet, wird der Star des Originalfilms, Will Smith, als Hauptdarsteller in der Fortsetzung zurückkehren – zusammen mit Michael B. Jordan, dessen Rolle unklar ist. Laut Deadline macht I Am Legend 2 das alternative Ende des ersten Films zum Kanon und nutzt es als Ausgangspunkt, um seine Geschichte zu erzählen. Im alternativen Ende des Vorgängers erfährt Robert, dass die Monster, die sein Haus angreifen, dies nur tun, weil er einen ihrer Lebensgefährten gefangen hält. Dies ermöglicht ihm nicht nur sein Überleben, sondern lehrt ihn auch, dass die Kreaturen intelligent sind, was ihn dazu veranlasst, seine Forschung aufzugeben und mit der Heilung nach Vermont zu fahren.

Die wiederkehrende I Am Legend-Drehbuchautorin Akiva Goldsman schlug vor, dass die Verwendung des alternativen Endes als Ausgangspunkt für die Fortsetzung es ermöglichen wird, eine getreuere Adaption des Originalromans von Richard Matheson zu sein. Darüber hinaus dient The Last of Us, das von HBO für das Fernsehen adaptiert wurde und sich auf halbem Weg durch seine sehr erfolgreiche erste Staffel befindet, als wichtige Inspiration für I Am Legend 2. Wir können gespannt sein, was uns dann tatsächlich mit diesem Streifen erwartet wird. Mir hat der erste Teil sehr gut gefallen, und ich freue mich schon auf diesen direkten Nachfolger. Wie steht es da bei euch?