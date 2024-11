Hunting Simulator 3 angekündigt: Geht auf die Jagd in den USA

Publisher Nacon und Entwickler Nacon Studio Ghent, ehemals Neopica, haben Hunting Simulator 3 angekündigt. Lest hier mehr!

Über Hunting Simulator 3

Das Spiel wurde für PlayStation 5, Xbox Series und PC (erhältlich via Steam) angekündigt. Ein Veröffentlichungsdatum wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. “Wir freuen uns, dieses Abenteuer verwirklichen und neue Räumlichkeiten nutzen zu können, die es unseren talentierten Teams ermöglichen, weiterhin an ehrgeizigen Projekten wie Hunting Simulator 3 zu arbeiten”, sagte Peter Vermeulen, Studiodirektor von Nacon Studio Ghent, in einer Pressemitteilung. “Dieses dritte Werk ist der Höhepunkt von fast 10 Jahren Erfahrung in der Jagdspielsimulation, und wir konzentrieren alle unsere Bemühungen darauf, die Erwartungen der Spieler zu erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, berücksichtigen wir Feedback der Community zu den ersten beiden Titeln und arbeiten während der gesamten Entwicklung des Spiels eng mit professionellen Jägern zusammen.” Worum geht’s? Erkundet die Naturlandschaften von Colorado und Texas, allein oder in einer Gruppe, und jagt zahlreiche Tierarten mit Hilfe eures treuen Jagdhundes.

Dank des Feedbacks der Community, die über eine Million Spieler auf den beiden vorherigen Titeln hatte, hat NACON Studio Ghent die Grundlagen beibehalten, die die Serie zu einem solchen Erfolg gemacht haben, und gleichzeitig eine Reihe neuer Funktionen und Gameplay-Verbesserungen eingeführt. Unter diesen führt Hunting Simulator 3 ein völlig neues dynamisches System ein, “SimFauna”, das das Verhalten von Tieren originalgetreu reproduziert und esuns ermöglicht, einen echten Einfluss auf Tiere und die Umwelt zu haben. Neben dem verbesserten Jagdhundeverhalten und dem Sounddesign sowie dem Hinzufügen von Fahrzeugen bietet das Spiel dank Unreal Engine 5 realistische, natürliche Open-World-Umgebungen. Wir können über 40 Tierarten jagen, indem wir Jagdausrüstung von renommierten Marken wie Beretta, Winchester, Browning und vielen anderen verwenden. Einen Ankündigungstrailer gibt es ebenfalls, hier ist er schon für euch: