Jackery Agenda zum Earth Day: Produktion stetig nachhaltiger gestalten

1970 als spontane Studentenbewegung in den USA entstanden, steht der Earth Day heute weltweit für vielfältige Aktionen zum Schutz der Umwelt und soll Anstoß für eine nachhaltigere Lebensweise geben. Als Pionier emissionsfreier mobiler Stromversorgung hat Jackery sich dem Ziel verschrieben, möglichst vielen Menschen Zugang zu sauberer Energie zu bieten: autark, portabel und vielseitig – ob zuhause oder unterwegs. Neben den Produkten für mehr grüne Energie, rückt Jackery nicht erst zum Earth Day die eigene Produktion in den Fokus. Emissionsreduktion auf allen Ebenen, neue Materialien aus recyceltem PCR-Kunststoff und umweltfreundlichere Verpackungen verbessern schon jetzt den CO 2 -Fußabdruck von Jackery maßgeblich.

Smarter Industriepark auf dem Weg zur Klimaneutralität

Für die Entwicklung rund um emissionsfreie Energielösungen hat Jackery eine zunehmend CO 2 -ärmere Wertschöpfungskette von der Herstellung bis zum Einsatz der Endprodukte geschaffen. Nicht nur, dass die von Jackery bis dato verkauften Solarmodule das Potenzial haben, insgesamt bis zu 590 Millionen kWh Strom einzusparen und so CO 2 -Emissionen um 585,2 Tonnen zu reduzieren(Bei den Daten handelt es sich um die theoretische Stromerzeugungskapazität über den gesamten Lebenszyklus der von Jackery seit 2018 verkauften kumulativen Solarmodule, die der Menge der reduzierten CO 2 -Emissionen entspricht), auch die Produktionslinie wird immer grüner. Jackery hat sich das Ziel gesetzt, einen digitalen, klimaneutralen Industriepark mit 100 % erneuerbarer Energie zu schaffen. Die unternehmenseigene, hochautomatisierte Fabrik ist schon heute auf die Produktion von bis zu 80.000 Komponenten pro Stunde und maximal 1,8 Mio. Powerstations sowie 2 Mio. tragbare Solarpanels pro Jahr ausgelegt.

Errichtet mit energiesparenden Ziegelsteinen, säumt das Dach eine Photovoltaikanlage zur Stromversorgung. Dabei sind Jackerys Speicherlösungen als Speichersysteme eingebunden, um die Eigenproduktion und den Eigenverbrauch des Solarstroms zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützen Laborgeräte mit Energierückspeisung sowie neue LED-Beleuchtungssysteme und Klimaanlagen mit hoher Energieeffizienz für weitere Einsparungen. Die Vielzahl von Maßnahmen zur Energieeinsparung und CO 2 -Reduzierung kombiniert mit einem intelligenten Energiemanagementsystem sorgen für einen kohlenstoffdioxidarmen Betrieb auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Verifiziert werden diese Bemühungen unter anderem durch den TÜV SÜD, der die Produktion aktueller Produkte mit dem „Product Carbon Footprint“ ausgezeichnet hat, sowie durch das „National Green Factory“-Siegel, das Jackery als erstes Unternehmen in der Branche der tragbaren Energiespeicher führen darf. Nicht zuletzt wurde das Umweltmanagementsystem von Jackery nach ISO14001:2015 zertifiziert.

Bis Ende 2025 wird erwartet, dass Jackery die Schadstoffemissionen pro Produkteinheit um 1 % und die Kohlendioxidemissionen pro Produkteinheit um 6 % im Vergleich zu 2021 senken wird.

Recycelter Kunststoff und umweltfreundliche Verpackung

Neben Optimierungen in der Produktion spielen auch neue Materialien und weniger Verpackung eine maßgebliche Rolle bei der Verbesserung des CO 2 -Fußabdrucks. Nachdem Jackery im vergangenen Jahr bereits ein neues umweltfreundliches Verpackungskonzept aus recycelbaren Materialien umgesetzt hat, wird das Unternehmen produktseitig zukünftig verstärkt auf recycelten PCR-Kunststoff setzen. So hat Jackery erstmalig auf der CES 2024 mit der Powerstation Galaxy 1000 Plus ein Gerät mit Post-Consumer-Plastik (PCR) gezeigt und auch erste Solarmodule sind mit PCR umgesetzt. Für PCR werden keine fossilen Rohstoffe verwendet, da das Rohmaterial komplett aus Abfall hergestellt wird.