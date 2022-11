Neue Smartwatch ab sofort verfügbar: Die Huawei Watch D

Die neue Huawei Watch D ist die erste Smartwatch mit EKG- und Blutdruckmessung, die eine CE-Zertifizierung als Medizinprodukt erhalten hat.

Das ist kein Gimmick, denn dadurch bringt sie die Vorteile der 24/7 Gesundheitsüberwachung direkt ans Handgelenk der Nutzer:innen. Die Watch ermöglicht eine EKG- und zum ersten Mal eine Blutdrucküberwachung überall und jederzeit. So kann sie aktiv die Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen unterstützen. In unserem Testbericht der Uhr konnten wir das nur bestätigen, und nun ist es so weit: Die Huawei Watch D ist ab sofort ab einem unverbindlichen Richtpreis von 399,- Euro im teilnehmenden österreichischen Handel verfügbar. Obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen jede:n – unabhängig von Geschlecht und Alter – betreffen können, überprüfen laut der Huawei-Gesundheitsstudie nur 65 % der Befragten regelmäßig ihren Blutdruck.

Die Huawei Watch D kann dabei helfen, diese Zahl zu erhöhen. Besonders junge Menschen zwischen 20 und 30 Jahren neigen dazu, potenziell negative Symptome zu ignorieren. Und das, obwohl diese Altersgruppe häufig dem größten Stress ausgesetzt ist. Da es aber einfacher ist, Krankheiten vorzubeugen, als sie zu heilen, unterstützt die Huawei Watch D auch die Stressüberwachung. Die Huawei Watch D ist somit viel mehr als nur ein Blutdrucksensor oder ein Gerät zur Überwachung der Herzfrequenz. Sie ist eine voll funktionsfähige Smartwatch, die neben der Gesundheitsmessung auch Funktionen wie die wissenschaftliche Schlafüberwachung, die ganztägige SpO2-Überwachung, die Erkennung der Hauttemperatur und mehr unterstützt.

Gesunder Geist, gesunder Körper

Das Hauptrisiko für Herzerkrankungen resultiert aus schlechter Ernährung und zu wenig Bewegung. 91 % der Befragten ist sich bewusst, dass eine gesunde Ernährung essenziell ist, während 98 % der Befragten auch die entsprechenden Nahrungsmittel dafür identifizieren kann. Aber eine gesunde Ernährung alleine reicht nicht aus. Die Huawei Watch D kann dabei helfen, die sportlichen Leistungen ebenfalls zu verbessern. Dazu besitzt sie mehr als 70 Trainingsmodi. Die Ergebnisse können über die Huawei Health-App mit Strava zur Trainingsüberwachung geteilt werden. Sobald die Datenfreigabe aktiviert ist, können Nutzer:innen ihre mit der Huawei-Smartwatch erfassten Daten auf der Strava-Website abrufen.

Die Genauigkeit der Blutdruckergebnisse wird bei herkömmlichen Smartwatches oft durch die Trageposition am Handgelenk beeinträchtigt. Die Huawei Watch D besitzt einen hochauflösenden Drucksensor, einen Feedback-Druckregelkreis und einen Low-Flow-Airway. Das innovative Luftkissen erkennt Druckveränderungen genau und passt sich während des Aufblasens weiterhin dem Handgelenk an, was für die Erkennung von Blutdruckveränderungen optimal ist. Damit kann das präzise Druckmesssystem einen Druckmessfehler von maximal ±3 mmHg beibehalten. In Kombination mit dem intelligenten Modus bietet sie eine Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen. Darüber hinaus kann sie EKG-Messungen durchführen und abnorme Herzfrequenzen feststellen. Das ist die Zukunft!