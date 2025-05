HUAWEI WATCH 5 Test: TruSense ebnet den Weg in die Gesundheits-Zukunft

Weiters streicht HUAWEI hervor, dass es zwei Batterie-Modi gibt: Im Standardmodus erwarten uns zwei respektive drei Tage Akkulaufzeit (mit und ohne Always-on-Display) bei der 42mm-Variante, und drei bis fast fünf Tage Laufzeit (mit und ohne Always-on-Display) bei der 46mm-Variante. Aktiviert ihr den Energiesparmodus, wachsen diese Zahlen auf fünf bis sieben Tage (42 mm) respektive sieben bis 11 Tage an (46 mm). Zu guter Letzt ist der Hersteller zu Recht darauf stolz, dass die neue WATCH 5 sowohl mit EMUI, Android wie auch iOS kompatibel ist. Die Smartwatch kommt in vier verschiedenen Modelle in zwei Größen, acht verschiedenen Farbarten und drei Materialien:

Nachdem wir ja schon einiges an Erfahrung mit den vorhergehenden Smartwatches des Herstellers sammeln durften (etwa die Watch 4 Pro , die Watch FIT 3 oder die WATCH D2 ), ist es mir eine besondere Freude, nun auch die HUAWEI WATCH 5 testen zu dürfen. Der Hersteller hat dabei fünf große Punkte herausgearbeitet, auf die er besonders stolz ist. Den Anfang dabei macht die X-TAP-Technologie, die bei der Smartwatch in Form eines länglichen Multi-Sensors an der Seite ihren Einzug hält. Sie ermöglicht einen Check von bis zu 9 Indikatoren, Echtzeit-Blutsauerstoffmessung an der Fingerspitze und mehr Einsicht in die Korrelation von Schlaf-, Gesundheits- und Fitnessdaten. Gleichzeitig setzt die Uhr auf eine Titanlegierung respektive ein Edelstahl-904L-Gehäuse. Zusätzlich gibt es eSIM-Funktionalitäten neben neuen intelligenten Handgesten wie Doppeltippen und Streichen des Daumens über den Zeigefinger, die in Apps wie Telefon, Wecker, Musik und Fernauslöser für die Kamera am Smartphone verwendet werden.

Der erste Eindruck

Die HUAWEI WATCH 5 macht optisch sofort einen starken Eindruck. Unser Testgerät (46 mm) präsentiert sich mit einem robusten Gehäuse aus Luft- und Raumfahrt-klassifiziertem Titan, und das hat natürlich gleich zwei Auswirkungen. Einerseits sieht das gleich hochwertig aus, ist durchdacht und verleiht eurem Handgelenk sofort einen Premium-Look. Andererseits ist dank den verwendeten Materialien das Gewicht spürbar gering, die Uhr ist wesentlich leichter, als sie aussieht! Dafür ist die Größe Geschmackssache – das Metall und der Durchmesser sorgen dafür, dass die Watch in dieser Ausführung recht maskulin wirkt. Gut, dass es auch eine kleinere Version gibt! Das sphärische Saphirglas bei der Smartwatch verleiht der Uhr einen besonderen Charme und sorgen dafür, dass der Bildschirm optimal zur Geltung kommt.

Dieser ist kreisrund in sein Gehäuse eingefasst, und während die linke Kante völlig clean ist, befinden sich rechts vom Screen drei Dinge: Oben ist die dreh- und klickbare Krone, mittig findet ihr den X-TAP-Sensor vor, und unten gibt es einen länglichen Knopf, der für den Schnellstart einer von euch gewünschten App zuständig ist. Viel mehr gibt es zum Aussehen nicht zu sagen, denn wenn ihr die HUAWEI WATCH 5 tragt, seht ihr ansonsten nicht viel. Nehmt ihr sie jedoch ab, erblickt ihr auf der Unterseite die Vielzahl von Sensoren, die euren Puls, eure Hauttemperatur, den Stresslevel und noch einiges mehr messen können. Auf jeden Fall sieht das sehr cool aus, und praktisch ist es obendrein! Um das Wearable dann im Anschluss optimal zu verwenden, müsst ihr euer Smartphone mit einer App des Herstellers zur Hand nehmen.

Koppeln mit der Smartwatch

Die HUAWEI Health: Europa-App ist für die korrekte Kopplung zwischen Gerät und Smartphone zuständig und bietet euch einen wirklich guten Überblick über alle Daten. Rasch ist das Gerät über Bluetooth gefunden und verbunden, nur ein etwas unnötig zeitaufwändiger Erst-Download steht zwischen euch und dem sofortigen Loslegen. Habt ihr dann aber alles hinter euch gebracht, geht es auch schon los mit der App. Oben erwarten euch die Health-Kleeblätter (Schlaf, Schritte, Stressniveau) oder die aktuelle Aktivität (Bewegen, Trainieren, Stehen) samt gezählter Schritte. Darunter findet ihr die aktuellen Trainingsdaten, sie umfassen allerdings nicht nur die Anzahl der Schritte oder Trainingsminuten. Das mögliche Tracking erstreckt sich weiter auf zurückgelegte Distanzen, verbrannte Kalorien, Höhenmeter und Trainingsdaten, wie etwa Indoor-Laufen. Infos zu eurem Puls inklusive Ruheherzfrequenz und genaue Einblicke zu eurem Schlafverhalten gibt es ebenso in der App.

Das Schlaftracking umfasst nicht nur die Schlafdauer und -qualität, sondern auch einen Score (maximal 100 Punkte) mitsamt einer Analyse und Empfehlungen. Übersichtliche Charts geben euch weiters Aufschluss über das eigene Gewichtsmanagement oder den Stresslevel. Genauso gibt es jeweils einen eigenen Punkt für den Blutsauerstoffgehalt, euren Zykluskalender oder die Hauttemperatur. Mit bluetoothfähigen Blutdruckmessern oder anderen Wearables könntet ihr sogar eure Blutdruck-Messungen in der HUAWEI Health: Europa-App speichern, wenn ihr dies wünscht. Alle Daten, die diese Smartwatch messen kann, landen hier – sowohl Tendenzen, Trainings als auch alle Daten all eurer HUAWEI-Geräte können in dieser App verwaltet werden. Im Falle der HUAWEI WATCH 5 umfasst dies etwa den Download zusätzlicher Zifferblätter (13 davon sind schon auf der Uhr vorinstalliert), aber auch die Feinkonfiguration des Aktivitätstrackers. Auch die Firmware lässt sich updaten, und zum Zeitpunkt des Tests Mitte Mai 2025 war die HarmonyOS NEXT-Version 5.1.0.106 aktuell.

HUAWEI WATCH 5 im Alltag

Habt ihr alles so eingerichtet, wie ihr das wollt, könnt ihr auch schon loslegen. Einen kleinen Tipp würde ich euch aber vorab geben, und zwar, jede App einmal vor der Benutzung händisch zu starten. Denn oft wird eure Zustimmung zu Standort, Datenschutz und -verarbeitung von einzelnen Apps eingeholt, und das müsst ihr glücklicherweise nur ein einziges Mal bestätigen. Danach läuft alles, wie es soll: Die HUAWEI WATCH 5 wird ihrem Ruf als Alltagsbegleiterin gerecht und steht euch nicht im Weg, wenn sie erst einmal komplett nach euren Wünschen durchkonfiguriert ist. Ob ihr nun das aktuelle Wetter checken wollt, mit Petal Maps eine Navigation zu einem nahegelegenen Restaurant erstellen möchtet oder einen Rechner braucht, alles ist nicht mehr als ein, zwei Fingertipps entfernt. Habt ihr euch erst einmal an das Handling des Wearables gewöhnt, geht es schnell, zwischen den Menüs und Apps herumzuwechseln.

Hinzu kommt, dass ihr die HUAWEI WATCH 5 im Vergleich zu anderen Smartwatch-Herstellern nicht täglich aufladen müsst. Denn die Akkulaufzeit beträgt tatsächlich je nach Nutzung mehrere Tage, und ich persönlich möchte Dinge wie ein Always-on-Display oder die ständige Messung meiner Vitalwerte im Hintergrund nicht mehr missen. In der HUAWEI Health: Europa-App werden alle Dinge übersichtlich kategorisiert und angezeigt, was ihr entweder bei Bedarf und Interesse anseht oder auch nicht! Benachrichtigungen werden stets verzögerungsfrei von eurem Smartphone gespiegelt und mit einer Vibration angekündigt, und selbst, wenn es nicht in der Nähe wäre: Dank WLAN und der eSIM-Funktionalität könnt ihr auch ganz ohne Handy in der Umgebung weiter erreichbar bleiben. Als tatsächliche High-End-Smartwatch spielt dieses Produkt alle Stückerln, und dabei bleibt sie tatsächlich einsteigerfreundlich und zugänglich.

Die Steuerung der Smartwatch

Denn man fragt sich: Die HUAWEI WATCH 5 kann so vieles, da wird doch bestimmt die Steuerung dieses Tausendsassas kompliziert sein? Nein, absolut nicht. Da der Hersteller dieses Gerät mit all seinen Fähigkeiten als Smartwatch für alle positioniert, ist auch die Steuerung so simpel, wie es nur geht. Bei meiner Konfiguration sieht das Ganze wie folgt aus: Wenn ich auf die Uhr blicke, sehe ich dank Always-on-Display sofort die Zeiger der Analog-Uhr. Beim Drehen meines Handgelenks erscheinen die Komplikationen rundherum und zeigen mir mehr Infos an, etwa verbrannte Kalorien, verbleibender Akku und gelaufene Schritte. Wische ich von unten nach oben, sehe ich die Sammlung aller verpassten Benachrichtigungen von meinem Smartphone, und wische ich von oben nach unten, kann ich rasch Wecker, Trocknen, Ruhezustand, Taschenlampe, Fokus (etwa „Nicht stören“ und „Schlaf“), den Energiesparmodus und mehr aufrufen.

Auf dem Zifferblatt, das standardmäßig beim Heben eures Handgelenks erscheint, ist die Standardkonfiguration wie folgt: Ganz links gibt es eine Karte namens „Intelligente Unterstützung“, die euch je nach Situation andere Widgets anzeigt, standardmäßig Wetter und Musik. Beim Durchwischen folgen dann verschiedene Karten-Ansichten, die im Falle der HUAWEI WATCH 5 nicht nur eine einzelne App umfassen. Clevererweise wird die Power und Bildschirmgröße dazu genutzt, euch Abkürzungen zu sämtlichen verfügbaren Apps und coole Übersichten zu präsentieren. Letztendlich könnt ihr diese Anordnung der Karten und auch welche Karten ihr wo haben wollt, völlig frei anpassen. Ein Limit gibt es allerdings von HUAWEI, und zwar die Anzahl: Bei sechs solchen Karten ist Schluss, dann bekommt ihr die Meldung „Widget-Limit erreicht“. Einerseits ist das verständlich, um nicht zu komplex zu werden, andererseits auch ein bisschen schade!

Stärken des Wearables

Im Testzeitraum sind mehrere Dinge aufgefallen, die das Tragen einer HUAWEI WATCH 5 so bemerkenswert machen. Als allererstes einmal muss man natürlich die luxuriösen Materialen ansprechen, die hier verbaut wurden. Die Titanlegierung macht einen guten Job dabei, sowohl leicht als auch widerstandsfähig zu sein – ich schaffte es nicht, am Testgerät irgendwo einen Kratzer oder auch nur eine Gebrauchsspur zu hinterlassen. Fingerabdrucke halten sich nur schwer auf dem Gehäuse, und vom Bildschirm sind diese ebenso rasch weggewischt, wie sie dort erschienen sind. An sonnigen Tagen kann ich auch nicht umhin, nicht über das neue LTPO 2.0-Display zu sprechen. Denn mit Spitzenhelligkeiten von bis zu 3000 nits könnt ihr selbst bei direkter Sonneneinstrahlung eure Benachrichtigungen und Zifferblätter perfekt erkennen. Dass zusätzlich auch noch die Ränder des Bildschirms schmäler geworden sind, tut der Optik natürlich gut.

Ebenso beeindruckt hat mich der X-TAP-Sensor seitlich an der Smartwatch. Nicht nur, dass er höchst präzise zu Werke geht, sondern auch sehr rasch: Innerhalb von zehn Sekunden hat er eine Blutsauerstoffmessung durchgeführt, und diese könnt ihr beliebig verlängern – in Echtzeit. Als Vergleich: Eine aktuelle Apple Watch Series 10 braucht dazu 15 Sekunden, und eine Health Glance-Funktionalität gibt es dort ebensowenig. Was ist Health Glance? Dank des neuen X-TAP-Sensors könnt ihr auf dem Zifferblatt jederzeit euren Finger darauf legen, und binnen 60 Sekunden bekommt ihr einen Überblick in verschiedensten Arealen, wie es um euren Gesundheitszustand steht. Zwischen Puls, Herzfrequenzvariabilität, Blutsauerstoff, Hauttemperatur, Stressniveau, einem EKG, der Messung eurer arteriellen Steifigkeit sowie einem Atmungstest (da müsst ihr ein paar Mal in der Nähe der Uhr husten) inklusive Schlafapnoe-Hinweise habt ihr rasch ein umfassendes Bild eurer Gesundheit. So einfach geht’s!

Noch mehr zur HUAWEI WATCH 5

Einfach ist auch das Stichwort zur Benutzung und Handhabung des Geräts. Denn selbst, wenn ihr eure andere Hand mal nicht freihabt, ermöglicht es euch der Hersteller, die Uhr dennoch zu steuern. Durch intelligente Gesten wie ein Doppeltippen zwischen Zeigefinger und Daumen beziehungsweise das doppelte Streichen des Daumens über euren Zeigefinger lässt sich die HUAWEI WATCH 5 in den meisten Situationen wie Benachrichtigungen, Timer, Wecker und dergleichen auch einhändig steuern. Über 100 Sportmodi werden insgesamt unterstützt, so gibt es auch etwas weniger verbreitete Sportarten wie Reckturnen, Kendo, Drachensteigen, Volleyball, Kanufahren und Stehpaddeln. Aber auch Extreme wie Bungee-Jumping, Fallschirmspringen und Orientierungslauf sind mit von der Partie – das macht das Wearable eindeutig zu einer coolen Ergänzung für alle Sportbegeisterte!

Kleine Wermutstropfen gibt es, aber die sind an einer Hand abzuzählen. Software-Updates und Zifferblätter, die ihr auf die Smartwatch installiert, dauern gefühlt ewig – das ist der einzige Punkt, der euch unregelmäßig zu Ruhe und Achtsamkeit zwingt. Die Vorschauen und Benachrichtigungen sind auf Nur-Text ausgerichtet, und ihr könnt nicht direkt vom Handgelenk aus darauf antworten. Nur löschen könnt ihr die Einträge, mehr nicht! Abgesehen davon macht die Nutzung einer HUAWEI WATCH 5 wie auch schon in den Jahren zuvor richtig Spaß. Das Wechseln zwischen dem Standard- und dem Energiesparmodus passiert in Sekundenschnelle, und Dinge wie der Luftdruck, gelaufene Outdoor-Strecken via RouteDraw (vorinstalliert) oder allfällige Gesundheitseinblicke inklusive Empfehlungen werden hier ganz nebenbei gemessen, aufgezeichnet und gegeben. So soll ein smartes Wearable auch sein – und dieses Produkt liefert hier vollkommen.

Die Technik der Smartwatch

So eine Smartwatch wird natürlich optisch von ihrem Display dominiert. 46 Millimeter ist der Durchmesser des 1,5 Zoll großen LTPO 2.0-AMOLED-Displays, das sich bei unserem Testgerät nahtlos in sein Titanlegierungsgehäuse einfügt. Der Bildschirm löst mit 466 x 466 Pixel (310 ppi) auf und ist durch Saphirglas geschützt, also ist das Produkt gegen äußere Einflüsse extrem widerstandsfähig. Ein Always-on-Display ist dank diesem Bildschirm möglich und nur eine Frage der Einstellung – ihr wählt, ob ihr jederzeit die Uhrzeit sehen wollt oder nicht. Weiters ist die Uhr bis 30 Meter und 5 ATM wasserdicht, Schwimmen ist also überhaupt kein Problem für die Uhr. Bei durchschnittlicher Nutzung gibt der Hersteller die Laufzeit der Smartwatch in der 46mm-Variante mit drei bis fünf Tagen an. Dank eSIM-Funktionalität (3G und LTE) könnt ihr die Uhr genauso völlig autark ohne Smartphone verwenden, was Nachrichten, Navigation und Telefonie angeht.

Weiters gibt es eine Multitüde an Sensoren, die für das intelligente Herzfrequenz-Monitoring, EKG, Beobachtung der Schlafatmung, die automatische SpO2-Messung (Blutsauerstoff), Hauttemperaturmessung, TruSleep, Stress-Monitoring und mehr verantwortlich sind. Ein linearer Motor dient als Vibrationseinheit, beim WLAN werden sowohl 2,4- als auch 5 GHz-Netzwerke unterstützt, und Bluetooth 5.2 sorgt für eine maximale Reichweite von 140 Meter ohne Hindernisse. Der Akku der Smartwatch fasst 867 mAh und ist in knapp eineinhalb Stunden auf seiner kabellosen Ladestation wieder voll aufgeladen. Die Abmessungen des Geräts betragen 46 x 46 x 11,3 mm bei einem Eigengewicht von 56 Gramm – das liegt am Titanlegierungs-Gehäuse. Mit Edelstahlgehäuse würde das Gewicht auf 61 Gramm aufsteigen. Wofür ihr euch auch entscheidet, die Uhr bleibt immer gleich! Die HUAWEI WATCH 5 ist ab sofort bei MediaMarkt zu einer UVP ab 449,- Euro, und ab 25. Mai dann auch im freien Handel erhältlich.