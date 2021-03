Huawei stellt Freebuds 4i, Band 6 und Watch Fit Elegant vor

Der Tech-Gigant Huawei stockt mit den FreeBuds 4i, dem Band 6 und der Watch Fit Elegant sein Portfolio auf. Lest mehr!

Über die neuen Produkte

Das Technologieunternehmen Huawei erweitert sein Angebot an In-Ear-Kopfhörern mit den brandneuen Huawei FreeBuds 4i, die durch ihre besonders starke Akkuleistung, das schlichte und elegante Design, die glasklare Audioqualität und die intelligente Geräuschunterdrückung Active Noise Cancellation (ANC) der ideale Begleiter sind. Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn können Nutzer nun die bewährten Vorzüge der Huawei FreeBuds-Serie auch im modernen Design der Huawei FreeBuds 4i genießen, und sich so auf eine rundum immersive Klangerfahrung freuen.

Die neuen Huawei FreeBuds 4i kommen mit einem unverbindlichen Richtpreis von 99 Euro auf den Markt und sind im österreichischen Handel in den Farben Ceramic White und Carbon Crystal Black erhältlich. Die Huawei FreeBuds 4i sind ab Produktverfügbarkeit im Aktionszeitraum bis zum 25.04.2021 bei teilnehmenden Handelspartnern um 79 Euro erhältlich. Neben den Huawei FreeBuds 4i erweitern auch bald das Huawei Band 6 und die Huawei Watch Fit Elegant das Produktportfolio. Mit 96 Sportmodi unterstützt das neue Huawei Band 6 optimal beim Sport. Die Huawei Watch Fit Elegant erweitert weiters die Auswahl an Wearables bei Huawei um ein edles Accessoire mit Metall-Rahmen.

Klein, aber oho!

Das kompakte Case der Huawei FreeBuds 4i liegt mit seiner Form und Größe ideal in der Hand und macht die smarten In-Ear-Kopfhörer zum optimalen Begleiter für jeden Tag. Auch der Tragekomfort wurde verbessert und die Form der Huawei FreeBuds 4i noch besser an den Gehörgang angepasst. So profitieren auch Langzeithörer von dem verfeinerten Design mit einem noch angenehmeren Tragegefühl. Das ovale Design der kompakten In-Ear-Kopfhörer wurde inspiriert von Islands weltbekanntem schwarzen Sandstrand. Neben den Farb-Klassikern Ceramic White und Carbon Crystal Black werden die neuen Huawei FreeBuds 4i auch in einem frischen Honey Red, zu einem etwas späteren Zeitpunkt, verfügbar sein.

Die Lieblingsmusik ist mit den Huawei FreeBuds 4i immer mit dabei. Mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit bei nicht aktivierter ANC bieten die Huawei FreeBuds 4i ein durchgehendes Musikvergnügen oder auch 6,5 Stunden an Sprachtelefonie. Eine Ladung im kompakten Charging Case sorgt für eine Nutzungsdauer von 22 Stunden Musikgenuss oder 14 Stunden an Telefonaten, mit aktiver ANC garantieren die Huawei FreeBuds 4i 7,5 Stunden Musikgenuss oder 5,5 Stunden an Anrufen und bieten den Nutzern so größte Flexibilität.

Wird die Ladung mal vergessen, ist auch das kein Problem. Mit der innovativen Schnellladetechnologie von Huawei können die Huawei FreeBuds 4i in nur 10 Minuten für ein weiteres Audioerlebnis von 4 Stunden geladen werden. Perfekt also für alle Musikfans, die viel unterwegs sind und dabei keinen Gedanken an ihren Akkustand verschwenden wollen.

Ungestörter Musikgenuss zu jeder Zeit

Durch die intelligente Active Noise Cancellation erkennen die Huawei FreeBuds 4i die verschiedensten Umgebungsgeräusche und reduzieren aktiv den Lärm, damit man sich ganz auf das eigene Telefonat oder die Lieblingsmusik konzentrieren kann. Mit dem zusätzlichen Awareness-Modus ist es dabei aber ganz einfach, wichtige Umgebungsgeräusche wieder einzublenden und mit der Umgebung zu interagieren, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Durch einen einfachen Klick auf die Huawei FreeBuds 4i wechseln sie schnell und unkompliziert zwischen ANC und dem Awareness-Modus hin und her.

Um den Störfaktor der Umweltgeräusche während Telefonaten bestmöglich zu reduzieren und die Gesprächsqualität zu verbessern, setzt das Technologieunternehmen bei den Huawei FreeBuds 4i auf drei Anti-Interferenz-Technologien: Die exklusive Beamforming-Technologie ermöglicht den Mikrofonen, die Stimme des Nutzers präzise aufzunehmen, das Dual-Mikrofon-System ist mit einem Schlitzkanal-Design ausgestattet, um Windgeräusche im Freien effektiv zu reduzieren, und die AI-Rauschunterdrückungstechnologie filtert zusätzlichen Lärm heraus. Die Huawei FreeBuds 4i verfügen über 10 mm große dynamische Treiber für eine kraftvolle Bassleistung.

Intuitive Bedienung für ein immersives Audioerlebnis

Neben dem hochwertigen Sound bieten die Huawei FreeBuds 4i auch eine individuelle Bedienung. Ganz einfach und intuitiv können Nutzer die Musikwiedergabe und Sprachanrufe steuern und Geräusche durch Gestenberührung aktivieren. Bei jedem Pairing wird außerdem der Akkustand der Kopfhörer und des Charging Cases klar angezeigt.

Die Huawei FreeBuds 4i lassen sich mit allen Smartphones auf Android- und iOS-Basis verbinden und schaffen so ein immersives Audioerlebnis, das für alle zugänglich ist. Die starke Akkuleistung der Huawei FreeBuds 4i mit bis zu 10 Stunden ununterbrochener Wiedergabe, das moderne Design, die Audioqualität und die intelligente Active Noise Cancellation ermöglichen den Nutzern, jederzeit und überall ein komfortables Hörerlebnis zu genießen.

Huawei Band 6: Smarter Helfer für das Handgelenk

Außerdem launcht Huawei das neue Huawei Band 6. Der schlanke Fitnesstracker ist 18 Gramm leicht und bietet einen 3,7 Zentimeter (1,47 Zoll) großen OLED-Touchscreen. Der smarte Begleiter misst den Puls, den Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2), die Schlafaktivitäten dank TruSleep-Technologie sowie das Stresslevel und liefert dem Nutzer damit wichtige Gesundheits- und Fitnesswerte. Der hohe Kontrast garantiert dabei ein optimales Ablesen der Werte. Wer beim Training mit einem der 96 Sportmodi über das gekoppelte Smartphone Motivationssongs hören möchte, kann die Musikwiedergabe ganz einfach über das Huawei Band 6 steuern.

Huawei Watch Fit Elegant: modische Begleitung

Die Huawei Watch Fit Elegant erweitert die Auswahl an Wearables bei Huawei um ein edles Accessoire. Nutzer, die einen größeren OLED-Bildschirm mit 4,16 Zentimetern bevorzugen und Wert auf ein besonders elegantes Auftreten legen, bekommen mit dem Metall-Rahmen der Huawei Watch Fit Elegant das passende Schmuckstück für das Handgelenk. Bei einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen und 96 benutzerdefinierten Trainingsmodi, der automatischen Trainings- sowie Stresserkennung und Herzfrequenzüberwachung ist die Huawei Watch Fit Elegant der perfekte Allrounder für jeden Anlass.

Preise und Verfügbarkeit

Huawei FreeBuds 4i:

Unverbindlicher Richtpreis: 99 Euro

Verfügbare Farben: Ceramic White, Carbon Crystal Black

Verfügbarkeit: im österreichischen Handel und auf der Huawei-Website

Huawei Watch Fit Elegant:

Unverbindlicher Richtpreis: 109 Euro

Verfügbare Farben: Frosty White, Midnight Black

Verfügbarkeit: im österreichischen Handel ab Anfang April

Huawei Band 6: