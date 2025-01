HUAWEI stellt die FreeBuds Pro 4 vor: Beeindruckende Earbuds

HUAWEI erweitert seine Premium-Audiofamilie HUAWEI SOUND um die neuen FreeBuds Pro 4. Lest mehr!

Über die FreeBuds Pro 4

Dabei handelt es sich um die ersten True-Wireless-Kopfhörer der High-End-Marke. Ob im lauten Pendlerverkehr, im geschäftigen Büro oder auf belebten Straßen: Die FreeBuds Pro 4 garantieren dank fortschrittlicher Geräuschunterdrückung kristallklare Telefonate und beeindruckende Klangqualität. Damit setzen sie neue Maßstäbe in der Oberklasse der TWS-Kopfhörer. Zudem versprechen sie kristallklare Gespräche in jeder Umgebung: Das Quad-Mikrofon-System der FreeBuds Pro 4 mit Knochenschall-Sensor und KI-gestützten Algorithmen sorgt für klare Sprachqualität – auch in lauten Umgebungen. Diese Umgebungsgeräuschunterdrückung (ENC) reduziert Hintergrundlärm um bis zu 100 Dezibel, was der Lautstärke eines Nachtclubs entspricht.

Selbst bei starkem Wind von bis zu 10 m/s bleibt die Übertragung störungsfrei. Formbare Memory-Foam-Ohrstöpsel verbessern zusätzlich die passive Geräuschdämpfung um 30 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell und sorgen für ungestörte Telefonate und Musikgenuss. Das konnten wir übrigens im Test genauso bestätigen! Es gibt außerdem authentischen Klang für Musikliebhaber*innen: Die Kombination aus Dual-Driver True Sound-Technologie, einem 11-Millimeter-Quad-Magnet-Treiber und Digital Cross-Over sorgt für präzise Frequenztrennung und ein detailreiches Klangbild, das jede Nuance der Musik hervorhebt. Ob klare Höhen, satte Bässe oder feinste Instrumentaldetails – Musik klingt, als stünde man direkt im Konzertsaal.

So viel Technik

Dank verlustfreier Audioübertragung mit bis zu 2,3 Mbit/s bei 24 Bit/48 kHz erleben alle hochauflösenden Sound in Studioqualität. Ein integrierter Equalizer erlaubt die individuelle Anpassung des Klangs durch verschiedene Modi wie „Klassisch” und „Ausgewogen”. Smarte Funktionen für nahtlose Bedienung gibt es außerdem: Die FreeBuds Pro 4 sind für den modernen Alltag konzipiert. Mit der innovativen Head-Motion-Steuerung lassen sich Anrufe durch einfaches Nicken annehmen oder beenden. Die Dual-Device-Verbindung ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen zwei Geräten, etwa zwischen Laptop und Smartphone, ohne erneutes Koppeln. Eine intelligente Trageerkennung pausiert die Wiedergabe automatisch beim Herausnehmen der Kopfhörer und setzt sie fort, sobald diese wieder eingesetzt werden.

Elegantes Design trifft auf Tragekomfort: Das von klassischen Musikinstrumenten inspirierte Design wird durch eine sechsschichtige Schutzlackierung veredelt, die den Kopfhörern ein hochwertiges Finish verleiht. Ein goldener HUAWEI SOUND-Schriftzug unterstreicht den Premium-Charakter. Die FreeBuds Pro 4 sind ab sofort in Schwarz, Weiß und Grün um 199,- Euro (UVP) zu erstehen und bieten durch ihr ergonomisches Design optimalen Sitz und langanhaltenden Tragekomfort – ideal für lange Telefonate oder ausgedehnte Musik-Sessions. Zum Launch erhalten alle, die die HUAWEI FreeBuds Pro 4 bis zum 31. Januar 2025 im HUAWEI Online Store oder im Flagship Store Berlin kaufen, einen Mitgliedercoupon im Wert von 30 Euro samt einer Gratis-Verlustversicherung: Bei Verlust eines Kopfhörers zahlt ihr nur 50 % des Einzelpreises für den Ersatz!