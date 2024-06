HUAWEI MateBook 14 Test: Frech, farbig, formidabel

Neben einer überarbeiteten Kühlungslösung und einem 70 Wh fassenden Akku für noch mehr Ausdauer soll uns auch stabiles WLAN erwarten. Natürlich kann man nicht über das HUAWEI MateBook 14 sprechen, ohne über sein Design zu reden. Dementsprechend sollen die geringe Bauhöhe von 14,5 mm, die tolle Farbgebung, die recht schmalen Ränder rund um das FullView-Display sowie die rahmenlose Tastatur erwähnt werden – das passt alles recht gut zusammen. Weiters bietet HUAWEI so genanntes Smart User Experiences an, dazu zählen etwa AI Search (auch auf HUAWEI-Smartphones und -Tablets), AI Camera (mit Beauty-Filtern, Augenkontakt, Follow-Cam und eurem eigenen Hintergrund) und AI Sound (Verbesserungen in allen Belangen). Ihr seht schon, es gibt einiges auszupacken – und so starten wir auch unseren Testbericht. Seht hier das Unboxing-Video!

Der Hersteller bringt mit seinem MateBook 14 ein formschönes und ultraportables Notebook-Gerät in das Line-up. Dieser neueste Ableger hat ein paar ordentliche Verbesserungen spendiert bekommen, und dank dieser formiert sich ein ganz starker Herausforderer für die dünne Laptop-Klasse. Denn HUAWEI spricht zuallererst einmal (verdient!) vom OLED-Bildschirm des Notebooks, das natürlich sämtliche Vorzüge dieser Technologie bekommt: Einen perfekten Schwarzwert, eine hohe Bildwiederholrate zwischen 48 und 120 Hertz, 1 ms Reaktionszeit, DCI-P3-Farbraum-Abdeckung (95 % von Adobe RGB) und 450 nits an Helligkeit. Zudem wird die hohe Performance gelobt, dank der starken Intel Core Ultra-Prozessoren bekommen Nutzer:innen nur das Beste, was es derzeit im mobilen Prozessormarkt so gibt.

In einem schönen Grün kommt das HUAWEI MateBook 14 in unser Testlabor. Was uns mit diesem Laptop alles erwartet, lest ihr im Review!

Der erste Eindruck

Schon im geschlossenen Zustand macht sich ein wohliges Gefühl breit. Anders als die meisten Produkte in der Laptop-Kategorie kann das MateBook 14 durch seine Farbe abseits von Schwarz und Silber glänzen. Unser Testgerät kam nämlich in einem ordentlichen Grünton – das hebt dieses Notebook gelungen von seinem Mitbewerb ab. Beim In-die-Hand-nehmen fällt auch das geringe Gewicht auf, die 1,31 kg für einen 14-Zöller sind wirklich perfekt. Das schlanke Notebook bietet zudem auch eine gute Auswahl an Ports: An der linken Kante sind neben der USB-C-Buchse zum Laden des Geräts auch einen herkömmlichen USB-A-Port an, eine HDMI-Buchse sowie eine 3,5 mm-Buchse für eure Kopfhörer. Und wer ihn braucht: An der rechten Seite des Laptops ist eine zusätzliche USB-A-Buchse verbaut. Einen zweiten Platz für eine USB-C-Buchse gibt es hier nicht – also seid gewarnt.

An der Unterseite des HUAWEI MateBook 14 seht ihr neben den Standfüßen auch zwei kleine und eine große, längliche Aussparung, die mit Löchern übersät ist. Hierbei handelt es sich um die Kühlerlösung des Notebooks, hier wird die Luft angesaugt. Das macht auch Sinn, denn wie es bei Laptops so üblich ist, bläst auch dieses Produkt die durch die eigenen Komponenten erwärmte Luft direkt in Richtung Scharnier des Monitors. Die Verarbeitungsqualität dieses tragbaren Computers wirkt auf alle Fälle hoch, hier klappert nichts – so soll es auch sein. Es gibt natürlich eine F-Tasten-Reihe über der Tastatur, und diese ist voll mit Zusatzfunktionen besetzt. Neben der Helligkeits- und Lautstärkeregelung gibt es auch Knöpfe für die Tastaturbeleuchtung, Sprachdienste, Projizieren, den HUAWEI PC Manager sowie einen Knopf fürs WLAN. Rechts oben befindet sich der Einschaltknopf inklusive Fingerabdrucksensor.

HUAWEI MateBook 14: Die Leistung

Beim Hochfahren aus dem Stand benötigt das HUAWEI MateBook 14 gerade mal 19 Sekunden bis zum Desktop. Dank Windows Hello bietet es sich ja geradezu an, auf die herkömmliche Passwort-Abfrage zu verzichten. Gesichtserkennung könnt ihr mit diesem Produkt nicht nutzen, so viel sei gesagt. Der Lüfter dieses Notebooks macht sich bei Normalnutzung nur kaum bemerkbar, erst bei Stresstests und längerer Nutzung fordernder Apps bringt ihr die Kühler dazu, etwas lauter zu werden. Es scheint, als würden die Verbesserungen bei der Thermal-Performance sich hier sehr gut machen, und insgesamt erwartet euch hiermit einer der leiseren Laptops. Die Kategorie von Ultrabooks, bei der nicht einmal Lüfter verbaut sind (wir sehen dich an, MacBook Air), spielt da sowieso in einer eigenen Liga. Eine eigene Liga könnte es auch bei der Performance brauchen, aber nicht immer – das muss etwas erklärt werden.

Legen wir los: Das Notebook liefert Geekbench 6.3-Werte von 1440 (single), 8254 (multi) und 21541 (GPU). Das ist in Ordnung, aber ihr habt eine Möglichkeit zum Steigern der Power. Wer mehr Leistung braucht, muss das Gerät einfach nur einstecken, denn dann steigen die Punktzahlen auf satte 2289 (single), 12424 (multi) und 34836 (GPU). Ihr seht schon, so ein Netzteil macht alles besser! Aber: Im Alltag ist davon kaum etwas zu bemerken, doch bei fordernden Workflows solltet ihr also tunlichst daran denken, in der Nähe einer Steckdose zu sein. Andernfalls werdet ihr einfach mit einer längeren Wartezeit konfrontiert, die nahezu doppelt so lange dauern kann wie im Netzbetrieb. Verantwortlich dafür ist die Optimization-Einstellung “Balanced” im Huawei PC Manager, diese könnt ihr aber auf “Performance” ändern. Gleichzeitig leidet darunter klarerweise die Akkulaufzeit, es bleibt wie üblich ein Kompromiss.

Software und Anpassungen

Alle, die schon einmal mit einem Windows-Rechner zu tun hatten, kennen sich aus, wenn Windows 11 vorinstalliert kommt. So weit, so gut, doch HUAWEI hat das MateBook 14 mit ein paar Verbesserungen und hauseigenen Lösungen ausgestattet. Was meine ich damit? Nun, schon bei der Erstkonfiguration werdet ihr mit App-Empfehlungen zum HUAWEI PC Manager, HUAWEI Mobile Cloud und Tipps konfrontiert. Hierbei dürft ihr euch entscheiden, ob ihr am Desktop Verknüpfungen zu besagten Programmen wollt – installiert sind sie ohnehin schon. Gleichzeitig dürft ihr, falls vorhanden, euch auch bei eurer HUAWEI ID anmelden, sodass ihr auf AppGallery und alle anderen HUAWEI-Services auf all euren anderen Geräten Zugriff bekommt. Dieser Schachzug ermöglicht es HUAWEI-Nutzer:innen, die komplette Palette an Möglichkeiten des Ökosystems aus einer Hand auszuschöpfen und im Alltag zu nutzen.

Windows-Purist:innen mögen nun die Nase rümpfen, doch diese Software lässt sich auf Wunsch auch entfernen. Gar kein Thema! Doch was bringt euch dieser Grad an HUAWEI-Optimierung nun als Endverbraucher:in? Wer etwa mit den derzeit noch mit doppeltem Layout „gesegneten“ Systemeinstellungen von Windows 11 nicht recht zurecht kommen sollte, hat mit dem HUAWEI PC Manager eine sinnvolle, weil übersichtliche Alternative dazu. Treiber-Updates, das Umstellen zwischen den einzelnen Performance-Modi zwischen Akkulaufzeit und brachialer Leistung, ein Check-up-Feature, AI Search und das Nutzen von HUAWEI-Smartphones und -Tablets in der Nähe sind alle dort zu finden. Abgesehen von gerade mal vier Apps (HUAWEI Control Panel, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI PC Manager und HMS Core Settings) ist das Gerät aber äußerst clean gehalten, das haben wir auch schon anders gesehen!

Das HUAWEI MateBook 14 im Alltag

Wie es sich aus den vorangegangenen Absätzen nun vermuten lässt: Das HUAWEI MateBook 14 ist in der Praxis in echt gutes Gerät. Es ist portabel, hält im Leicht- und Normalgebrauch lange durch und ist zudem ein echter Hingucker. Im Handumdrehen ist das Gerät hochgefahren, zeigt euch all eure Inhalte in schönsten Farben an (Dank sei OLED und dem perfekten Kontrast!), und einen Touchscreen gibt es obendrein. Dieser reagiert dabei unverzüglich auf eure Eingaben, und zum Scrollen durch lange Listen ist es schön, eine solche Alternative zu haben. Wäre der Bildschirm auch noch um 180 Grad klappbar wie der große Bruder namens MateBook D 16 2024, hättet ihr auch gleich ein Tablet-artiges Produkt auf dem Tisch liegen. Dem ist aber nicht so, dieses Gerät konzentriert sich hauptsächlich auf seine Aufgabe als Notebook, das zufällig auch einen Touchscreen im Bildschirm verbaut hat.

Der 14-Zöller verhält sich dabei durch sein gutes Verhältnis von Gewicht und Größe ziemlich portabel, und kann gleichzeitig mit genug Bildschirmgröße aufwarten. Selbst produktive Arbeiten mit vielen kleinen Zellen in Excel kann das HUAWEI MateBook 14 problemlos meistern, und das Trackpad des Notebooks funktioniert dabei zuverlässig. Übrigens ist es ein „herkömmliches“ Trackpad, sprich, oben sind keine tatsächlichen Klicks möglich, da müsst ihr euch auf Tippen verlassen. Erst ab dem ersten Drittel oder gar in der unteren Hälfte wird das Klickgefühl stärker. Einen Rechtsklick macht ihr entweder durch einen Klick mit zwei Fingern, oder mit einem Finger im unteren viertel der rechten Hälfte des Touchpads. Touch-Profis kommen damit rasch und gut klar, alle anderen werden ohnehin eine separate Maus oder Ähnliches im Handgepäck mitführen. Das Produkt selbst funktioniert einwandfrei!

Was es noch zu sagen gibt

Dabei darf man nicht vergessen, dass dieses Notebook sowohl unterwegs als auch in einem Office eine äußerst gute Figur macht. Dank des hell werdenden OLED-Bildschirms macht es auch nichts, wenn ihr direkt neben einem Fenster mit Sonneneinstrahlung sitzt. Einfach die Helligkeit nach oben drehen, und weiter geht’s! Ordentlich Power erwartet euch auch im Gaming-Bereich. Während die verbaute Intel-Arc-Grafik keinem Gaming-Gerät in der entsprechenden Preisklasse gefährlich wird, reicht die Hardware für ältere und aktuelle Spiele auf mittleren Einstellungen locker aus. Hier ist wieder das Display zu erwähnen, das dank seiner Schärfe, seiner Farbwiedergabe, dem knackigen Kontrast und nicht zuletzt seiner Helligkeit alle Inhalte höchst formidabel wiedergibt. Auch die Lautsprecher verrichten dabei ihre Arbeit auf gute Art und Weise, und es gibt auch eine Umgebungsgeräuschunterdrückung bei Anrufen. Cool!

Was das Verhalten unter Volllast angeht, so verhält sich das HUAWEI MateBook 14 natürlich den Erwartungen entsprechend. Denn wer das Gerät hochtourig betreibt, darf sich über ein Lüftergeräusch und einem Mehr an Abwärme nicht wundern. Während der Laptop sehr gut mit mittleren Lasten zurecht kommt und der Lüfter sich lange im angenehmen Bereich bewegt, wird es beim Gaming-Dauereinsatz einfach lauter. So habt ihr ein stetes “Whoosh”-Geräusch als Untermalung, und die Hitze ist sowohl beim Scharnier als auch auf Höhe der Ziffern- und Funktionstasten spürbar. Für Gamingsessions zwischendurch ist das verschmerzbar, aber ein richtiges Zockergerät ist das Produkt natürlich nicht. Das geben weder die Ausstattung noch seine UVP her – für den gedachten Einsatzzweck macht dieses Notebook alles richtig, und hält im Office zwischen fünf und sieben Stunden durch.

HUAWEI MateBook 14: Die Hardware

Wenden wir uns dem Datenblatt des Notebooks zu. Den Anfang macht hier das überragende 14 Zoll-Display im 3:2-Format, das ein OLED-Bildschirm mit Touchscreen ist (Auflösung 2880 x 1920, 243 ppi, 450 nits hell, 100 % DCI-P3-Farbraum). Dieses wird von der Intel Arc Graphics (128 MB dediziert, 8 GB geteilt) befeuert, der Treiber war zum Testzeitpunkt im Mai 2024 die Version 31.0.101.5333 (DX12, Shader 6.6). Außerdem war unser HUAWEI MateBook 14-Testgerät mit einem Intel Core Ultra 7 155H (3,8 GHz), 16 GB RAM und 1 TB SSD ausgestattet. Sowohl Prozessor als auch Grafikeinheit sind zwar für Mobilität ausgelegt, haben aber auch ordentlich Power an Bord. Dafür sind die Voreinstellungen in den Einstellungen gedacht – so könnt ihr entscheiden, ob ihr aktuell lieber Akkulaufzeit oder die pure Leistung priorisiert. Damit lässt sich schon einiges bewerkstelligen, egal, wie euer Workload so aussieht!

Bei der Kühlung werden sogenannte Dual Shark Fin Fans-Lüfter eingesetzt, und gemeinsam mit den als Lochdesign getarnten Luftauslässen vereinen sich hier sowohl Form als auch Funktion. Als Anschlüsse sind vorhanden: 1x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI und 1x 3,5 mm-Klinke. Das ist für den Alltag zwar ausreichend, aber wenn ihr euer HUAWEI MateBook 14 beispielsweise gerade aufladet und ein zweites Gerät via USB-C anstecken wollt, habt ihr Pech gehabt – dieses Thema hat schon früher die MacBooks verfolgt und setzt sich nun hier fort. Bis zu 19 Stunden lokaler Videowiedergabe werden versprochen, dafür ist der 70 Wh fassende Akku verantwortlich. Die Kamera löst mit Full HD auf und bietet ein gutes Bild eures Gesichts, und die Abmessungen betragen 312,6 x 226,8 x 14,5 mm bei einem Eigengewicht von 1,31 kg. So viel Gutes rundherum, was kann man da noch abschließend zum Gerät sagen?