Huawei kündigt FreeBuds 4 an

Mit den Huawei FreeBuds 4 kommt noch mehr Tragekomfort auf uns zu. Lest hier mehr, was der Konzern sich alles hat einfallen lassen!

Über die Huawei FreeBuds 4

Der Konzern hat heute im Rahmen eines virtuellen Events eine Reihe an neuen Produkt- und Technologieinnovationen für Österreich gezeigt. Da durfte eine neue Version der beliebten Earbuds in Form der FreeBuds 4 nicht fehlen! Mit der intelligenten Geräuschunterdrückung Open-Fit Active Noise Cancellation (ANC) 2.0-Technologie, hohem Tragekomfort und intelligenter Audio-Konnektivität verspricht man nicht weniger als ein neues Hörerlebnis.

Durch eine Flüssigkristallpolymer (LCP)-Kompositmembran, die einen Frequenzbereich von bis zu 40 kHz unterstützt, und den 14,3mm großem dynamischen Treiber sorgen die Huawei FreeBuds 4 nun für noch immersiveren Musikgenuss: die Höhen klingen satter und die Bassklänge noch intensiver. Wie bereits von den Vorgängern in der FreeBuds-Reihe gewohnt werden auch die neuesten Earbuds mithilfe von Gesten über die berührungsempfindliche Oberfläche gesteuert.

Features und Laufzeit

Die intelligente Geräuschunterdrückung, der nächste Titel oder die Lautstärke lassen sich so via Antippen oder Swipen regeln. Mit bis zu vier Stunden dauerhafter Wiedergabe bei deaktivierter ANC-Funktion und bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit im kompakten Charging-Case sind die Huawei FreeBuds 4 ein starker Begleiter für den Alltag. Warten war gestern: Die integrierte Schnellladetechnologie sorgt außerdem für weitere 2,5 Stunden Musikgenuss nach nur 15 Minuten Ladezeit.

Durch die kompakte Größe von 21,2 mm und einem Gewicht von 38 Gramm passt das Ladecase auch in jede Hosentasche – ausgedehnten Ausflügen steht also nichts im Weg. Die Huawei FreeBuds 4 können mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden, um eine nahtlose Nutzererfahrung und problemlose Audiowiedergabe sicherzustellen. Über die Huawei AI Life-App können alle gekoppelten Geräte an einer zentralen Stelle verwaltet und Audiosignale zwischen den Geräten übertragen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die FreeBuds 4 erscheinen wie auch unser Testbericht ab Anfang August 2021. Der unverbindliche Richtpreis beträgt 129 Euro, und die Earbuds werden in zwei Farben erhältlich sein. Sie heißen Silver Frost und Ceramic White. Zur offiziellen Website des Produktes geht es hier! Übrigens: Beim Kauf der Huawei FreeBuds 4 erhalten Kund:innen im angegebenen Aktionszeitraum zusätzlich den smarten Aktivitätstracker Huawei Band 4. Das Angebot gilt in Österreich nur bei teilnehmenden Handelspartnern, bis auf Widerruf und nur solange der Vorrat reicht. Wäre das etwas für euch?