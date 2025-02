HUAWEI kündigt die FreeArc-Earbuds an, ähnlich der FreeClip

Mit den HUAWEI FreeArc bringt der Hersteller Neues für all jene, die nicht von der Außenwelt abgeschottet sein wollen.

Über die HUAWEI FreeArc

So wie schon bei ihrem Schwestermodell, den HUAWEI FreeClip aus dem Jahre 2024 (zu unserem Testbericht), steht hier eure Umgebung mitsamt all ihren Geräuschen im Vordergrund. Am besten ist dieses neue Produkt für all jene geeignet, die die technischen Stärken und das Hörerlebnis von modernen True-Wireless-Ohrhörern mit einem Open-Ear Design und einer besseren Umgebungswahrnehmung vereinen möchten. Allgemein betrachtet kann man festhalten, dass die HUAWEI FreeArc durch ihre offene Bauweise perfekt für einen nativen Transparenzmodus geeignet sind. Damit meine ich die Möglichkeit, eurem Alltag einen Soundtrack in niedriger Lautstärke hinzuzufügen, ohne dass ihr Gefahr lauft, etwas in der Umgebung zu überhören. Da die Earbuds klarerweise auch zum Telefonieren verwendet werden können, geht das alles Hand in Hand.

Bei den FreeArc verspricht HUAWEI den perfekten Schwerpunkt, den perfekten Sitz und auch den optimalen Halt. Dank sanfter Flüssigsilikon-Beschichtung sollen die Geräte super bequem zu tragen sein, und in drei Farben kommend (Schwarz, Grau und Grün) ist auch der Fashion Forward-Gedanke abgedeckt. Solche Open-Ear-Lösungen haben ihre ganz eigenen Vorteile: Man denkt gar nicht darüber nach, ob man sie jetzt trägt, weil sie nach wenigen Minuten gefühlt am Ohr verschwinden, so gering ist ihr Gewicht. Dazu kommt, dass die Umgebung selbst bei höherer Lautstärke nichts oder nur ganz wenig von eurer Musik oder euren Gesprächen mitbekommt, das grenzt auch fast an Voodoo. Dazu kommt die überragende Ausdauer der Ohrhörer, pro Akkuladung könnt ihr mit bis zu sieben Stunden Musikwiedergabe rechnen. Was haltet ihr davon?