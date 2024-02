Huawei FreeClip: Außergewöhnliche Ohrhörer ab sofort verfügbar

Exotisch: Die Huawei FreeClip sitzen nicht im, sondern auf dem Ohr und sorgen so für ein angenehmes Tragegefühl.

Mehr über die Huawei FreeClip

In der neuesten True Wireless Stereo (TWS)-Produktserie vereint Huawei das völlig neue C-bridge Design sowie das branchenweit erste Open-Ear-Audioprodukt mit Smart Wear Detection-Technologie und langer Akkulaufzeit. Die Ohrhörer überzeugen mit einem Dual-Magnet-Treiber für einen umfassenden Klang und können durch die Reduzierung von Hintergrundgeräuschen die eigene Stimme bei Anrufen klarer wiedergeben. Das macht die Huawei FreeClip zu idealen Begleitern für alle, die sich eine Alternative zu In-Ears für Office-Aktivitäten, Sport, Mode, Freizeit und mobiles Arbeiten wünschen. Die Huawei FreeClip sind in der Farbe Schwarz ab sofort zu einem unverbindlich empfohlenen Richtpreis von 199,- Euro verfügbar. Bis zum 14. Februar 2024 erhalten Kund:innen beim Kauf das Huawei Band 8 bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu, solange der Vorrat reicht.

Warum die FreeClip? Neben klassischen In-Ear-Ohrhörern zeigt sich am Markt auch ein wachsendes Interesse an Open-Ear-Ohrhörern. Nutzer:innen suchen nach einer Alternative, die die technischen Stärken und das Hörerlebnis von modernen True-Wireless-Ohrhörern mit einem Open-Ear Design und einer besseren Umgebungswahrnehmung vereint. Dank realer Nutzertests und Forschungsarbeiten hat Huawei für das neue Produkt eine optimale, ergonomische Passform entwickelt, die durch ihr einzigartiges Design modisch besticht und für einen Tragekomfort ohne Druckgefühl sorgt. Die Clips bestehen aus drei Hauptmerkmalen: ein bohnenförmiges Element, das kugelförmige Akustikelement und das C-bridge Design als Verbindung. Das bohnenförmige Element sorgt für Halt und passt sich an die Krümmungen und unterschiedlichen Formen des menschlichen Ohrs an.

Mal ganz anders hören

Das kugelförmige Akustikelement ist den Formen echter Ohrmuschelmodelle nachempfunden, um eine optimale Größe zu erreichen. Die Verbindung zwischen Bohne und Kugel ist das C-bridge Design, das über einen adaptiven Sensor verfügt, der die Klemmkraft des Verschlussmechanismus erlernt, anpasst und damit die Belastung auf den Ohren der Nutzer:innen verringert. In diesem Verbindungsdesign wurden neun Kerndrähte in den dünnen Auslegerarm integriert. Das C-bridge Design dient sowohl als Clip als auch als Anschluss für die Ohrhörer, um den Tragekomfort in allen Bereichen zu verbessern. Zusammen sorgen die Elemente für einen sicheren, ergonomischen Sitz, der auch beim Tragen über mehrere Stunden ein angenehmes Gefühl gewährleistet. Die Ohrhörer sind auf der Grundlage von mehr als 10.000 globalen menschlichen Ohrdaten mikrometergenau, ergonomisch und langlebig.

Eine hochempfindliche Doppelmagnet-Treibereinheit sorgt für eine erhöhte Antriebsleistung der Lautsprecher, was zu einer kraftvollen Klangproduktion führt, die auch die nuancierten Töne der Musik wiedergibt. Das Reverse Sound Waves System ermöglicht den Nutzer:innen eine intelligente Lautstärkeregelung bei gleichzeitiger subtiler Unterdrückung von Schallwellen. Darüber hinaus haben die Huawei FreeClip zwei rückwärtige Belüftungsöffnungen auf der Rückseite der Akustikkugel, um die austretenden Schallwellen umzukehren und den Klangverlust weiter zu reduzieren. Zudem verfügen sie auch über eine Funktion zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen bei Anrufen. Ein Geräuschunterdrückungskanal hilft, laute Umgebungsgeräusche wie auch Windgeräusche zu mindern und damit die eigene Anrufstimme klarer herauszuheben.

FreeClip? Klingt interessant!

Auch ein spannendes Detail: Die Huawei FreeClip sind die ersten offenen Ohrhörer der Branche, die keine festgelegte Links-Rechts-Zuordnung haben. Die Smart Wear Detection-Technologie sorgt dafür, dass Nutzer:innen jeden Ohrhörer beliebig links oder rechts einsetzen können und die getragene Seite automatisch erkannt wird. Da die Ohrstöpsel austauschbar sind, können die Nutzer:innen außerdem die Akkulaufzeit optimieren und eine längere Nutzungsdauer genießen, insbesondere in Situationen, in denen sie nur einen Ohrhörer, beispielsweise für einen kurzen Anruf, benötigen.

Darüber hinaus bieten die Huawei-Ohrhörer eine lange Akkulaufzeit mit bis zu 36 Stunden Musikwiedergabe mit dem Ladecase und bis zu acht Stunden Musikwiedergabe am Stück. Außerdem sorgt das innovative, offene Ohrclip-Design dafür, dass Nutzer:innen Umgebungsgeräusche wahrnehmen können, wodurch sich die Huawei FreeClip besser für Sport und Bewegung im Freien eignen. Sie sind zudem nach IP54 wasser-, staub- und schweißbeständig. Selbstverständlich sind sie dank Bluetooth-Standard mit allen möglichen Endprodukten kompatibel, seien es Android-, Windows- oder iOS-Geräte. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website – und um 199,- Euro könnte so ein Gerät euch gehören. Würdet ihr so ein Open-Ear-Produkt mal ausprobieren?