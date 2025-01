HUAWEI FreeBuds Pro 4 Test: Grandioser Klang für unterwegs mit HUAWEI SOUND

Weitere Versprechen umfassen die kabellose Übertragung von 24-bit Hi-Res Audio (48 kHz), kristallklare Anrufe bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s, aber auch bei Umgebungen mit bis zu 100 dB Störgeräuschen. Dazu zählen etwa Konzerte, U-Bahnen und andere alltägliche Garstigkeiten. Weitere Innovationen gefällig? Brandneue, dreischichtige Schaumstoff-Ohrstöpsel mit Memory-Schaum halten bis zu 30 % mehr Umgebungsgeräusche ab. Mit dem Memory-Schwamm passen sich die Ohreinsätze automatisch an eure Gehörgänge an und dehnen sich für eine engere Passform. Insgesamt (also mit Nachladungen aus dem Ladecase) sollen die Ohrhörer bis zu 33 Stunden durchhalten können – das klingt optimal. Legen wir also los!

Auf der offiziellen Website des Produkts erfahrt ihr rasch, worum es bei diesem Gerät wirklich geht. Ein ganz neues Logo namens HUAWEI SOUND soll früh klarstellen, was euch erwartet: Modernste Technologie stellt authentische Klänge dar und ermöglicht euch völliges Eintauchen in das, was gehört werden soll. Jedwede Musik, jegliche Quelle soll also so wiedergegeben werden, wie es ursprünglich gedacht war! Dementsprechend verspricht der Hersteller eine immense Range zwischen 14 Hz und 48.000 Hz, die über alles hinausgeht, was ein Mensch überhaupt hören kann. Viel greifbarer ist da eher die Beschreibung der Dual-Treiber, die 11 mm messen und für so ein Produkt am oberen Ende der Kategorie sitzen.

Mit der HUAWEI SOUND-Zertifizierung will der Hersteller die FreeBuds Pro 4 in den Vordergrund rücken. Wie sehr das gelingt, lest ihr im Test!

Der erste Eindruck

Der mittlerweile vierte Wurf von HUAWEI heißt wenig überraschend nun FreeBuds Pro 4, und was soll ich sagen? Wie üblich stimmt die Hardware von Anfang an. Den ersten Eindruck gewinnt das weiße Case, das ohne Farbverlauf haptisch doch ein wenig an Perlmutt erinnert. Es ist nicht ganz glatt, liegt aber äußerst gut in der Hand, die Ei-Form ist bereits bekannt und praxiserprobt. Das HUAWEI-Logo hätte ich persönlich allerdings vorne anstatt hinten erwartet – ist aber kein Beinbruch und man gewöhnt sich äußerst schnell daran. Wie üblich befinden sich unten ein USB-C-Anschluss und auch ein Lautsprecher für Töne, sodass sich das Ladecase selbst bemerkbar machen könnte.

Der rechte Earbud befindet sich rechts im Case und hat ein R auf sich stehen, genauso verhält es sich bei L – das ist durchdacht und stellt im Alltag niemanden vor Probleme. Die einzelnen Buds erinnern mit ihrer Form ein wenig an die Apple AirPods Pro 2, heben sich aber dennoch genügend vom Mitbewerb ab und sind somit als eigenständiges Werk zu betrachten. Was beide Teile gemein haben: Auf beiden Seiten gibt es einen drückbaren Stengel, der auf Touch-Gesten wie Streichen und Quetschen reagiert. So steuert ihr die HUAWEI FreeBuds Pro 4, und anders als bei anderen Produkten müsst ihr so nicht direkt ans Ohr tippen. Das verbessert das Erlebnis ungemein und zudem funktioniert es auch tadellos. Kommen wir also zur Eignung in der Praxis!

FreeBuds Pro 4, eingesetzt

Das Allerwichtigste für mich beim Tragen von In-Ear-Buds ist zweifelsohne der Komfort. Am liebsten hätte ich die Vorzüge von In-Ears mit Silikonspitze, nur halt ohne ebendieser. Das spielt’s nicht, also freut man sich in meiner Situation über viele verschiedene Aufsätze zum Durchprobieren. Hier gewinnen die HUAWEI FreeBuds Pro 4 jeden Vergleich mit der Konkurrenz, denn es gibt ganze sieben Paar Ohrstöpsel für euch! Euch erwarten Ohreinsätze aus Silikon in den Größen L, M, S und XS; aber auch Ohrstöpsel aus Memory-Foam-Schaumstoff in den Größen L, M und S. Standardmäßig kommen die Buds mit dem Silikonpaar in M-Größe an den Ohrhörern. Im Falle dieser Buds entscheidet ihr euch nicht nur für eine Größe (diese Wahl ist essentiell, da sie über Passform und somit Qualität von Klang und Umgebungsgeräuschunterdrückung entscheidet), sondern auch für ein Material.

Der Unterschied? Eigentlich sind die Memory Foam-Aufsätze in allen Punkten überlegen. Sie dichten besser ab, sorgen so für sichereren Halt, besseren Bass und auch bessere Geräuschabdichtung. Zudem passen sie sich präziser an den individuellen Gehörgang an, und können sich auch beim Sport sowie in lauten Umgebungen wie etwa Konzerten auszeichnen. Allerdings gibt es dabei einen kleinen Haken: Sie haben eine kürzere Lebensdauer, verschmutzen schneller und sind schwieriger zu reinigen. Silikon-Aufsätze dagegen sind wasserdicht, langlebiger und pflegeleichter – nicht umsonst sind sie bis ins Jahr 2024 der Goldstandard für so gut wie alle Earbuds gewesen. Doch wie immer gilt: Es ist sehr schön, eine Wahl zu haben, und das Angebot von Memory Foam-Aufsätzen tut den FreeBuds Pro 4 richtig gut.

Der Klang der Buds

Nach sehr zahlreichen Tests und langen Experimenten sind meine Ohrhörer für den Alltag die Apple AirPods Pro 2, die mich schon seit dem Release begleiten. Dementsprechend bin ich auf sie “geeicht”, und kann auch einen guten Vergleich zu ihnen ziehen. Und was soll ich sagen? Der Klang der HUAWEI FreeBuds Pro 4 ist auf jeden Fall ein äußerst guter. Der Soundvergleich mit den Apple-Buds wird jedenfalls ganz klar gewonnen: Die Höhen treten klarer in Erscheinung, die Bässe treiben pulsierend die unteren Frequenzen vor sich her, und die Stimmen werden perfekt hervorgehoben. Das präsentiert sich nicht nur bei perfekt abgemischten Stücken, sondern auch bei Pop-Songs wie Good Bi von Beth McCarthy oder The Moves von NEIKED. Besonders basslastige Stücke oder Techno-Einlagen werden entsprechend stärker umgesetzt, da geben sich die HUAWEI-Buds keine Blöße.

Hier kommt dann die hauseigene HUAWEI SOUND-Zertifizierung komplett zum Tragen. Auch, wenn man sich mit den technischen Feinheiten wie 11 mm-Dual-Treiber, Quad-Magneten und dergleichen nicht auseinandersetzt: Der Unterschied ist hörbar, und ich wage sogar zu behaupten, dass die HUAWEI FreeBuds Pro 4 in diesem Formfaktor und in ihrer Preisklasse im Stereo-Klang unübertroffen sind. Passform und Komfort sind subjektiv, da herrscht ein Unentschieden. Was für die Apple AirPods Pro 2 spricht, ist, dass die Niedriglatenz-Lösung bei Apps und Spielen noch reaktionsfreudiger funktioniert und deren 3D-Audio klanglich sehr vieles, aber nicht alles wettmachen kann. Nur, wer Wert auf diese Eigenschaften legt, sollte sich für das Apple-Produkt entscheiden – ansonsten gibt es keinen Grund, den HUAWEI-Earbuds nicht den Vorzug zu geben!

Ein wahrer Tausendsassa

HUAWEI verspricht: Anrufe sind kristallklar bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s und in Situationen mit Geräuschpegeln von bis zu 100 dB, wie Konzerten oder der U-Bahn. Dies passiert dank eines fortschrittlichen KI-Anruf-Rauschunterdrückungs-Algorithmus, der durch eine leistungsstarke Tonaufnahme ermöglicht wird, die durch ein umgekehrtes Knochenleitungsmikrofon, das neben drei anderen Mikrofonen arbeitet, unterstützt wird. Bei meinen Tests kann ich das nur bestätigen: Egal, wo ich mich befand, das Gegenüber verstand mich immer klar. Das macht natürlich Freude, denn nur zu oft gibt es gerade bei komplett kabellosen Lösungen Probleme bei der Telefonie. Aber die HUAWEI FreeBuds Pro 4 können in allen Lebenslagen eingesetzt werden, also auch in Calls!

Gleichzeitig sind sie auch recht ausdauernd. Wer dauertelefoniert und ANC (die automatische und KI-gestützte Umgebungsgeräuschunterdrückung) nutzt, kommt immer noch bis zu vier Stunden pro Ladung durch, und reine Musikwiedergabe ist ohne ANC sogar bis zu sieben Stunden möglich. Gemeinsam mit dem eiförmigen Ladecase kommt ihr so an eine Gesamtwiedergabezeit von bis zu 33 Stunden hin, je mehr ihr aber die Geräuschunterdrückung oder Telefonie nutzt, umso mehr kommt ihr nach unten in Richtung 20 Stunden Gesamtlaufzeit. In Wahrheit wisst ihr aber selbst, wie ihr Ohrhörer wie die HUAWEI FreeBuds Pro 4 in eurem persönlichen Alltag nutzen werdet. Hier steht euch dann die hauseigene HUAWEI AI Life-App zur Seite, die euch auch ganz klar empfohlen wird. Widmen wir uns also ihr im nächsten Absatz!

Zur HUAWEI AI Life-App

Es verwundert ob der Fülle an Optionen nicht, warum die Empfehlung so lautet. Denn die Huawei AI LifeApp ist eine starke Steuerzentrale bei allem, was eure HUAWEI FreeBuds Pro 4 anbelangt. So seht ihr jederzeit den Ladestatus beider Earbuds sowie dem Ladecase (100 % für die Ohrhörer, 94 % beim Case gleich nach dem Auspacken). Das Verbindungscenter gleich darunter lässt euch prüfen, mit welchen Geräten ihr die Buds verbunden habt – ihr dürft darin die Mehrfachverbindungsoption ein- und ausschalten, ein bevorzugtes Gerät wählen und gekoppelte Geräte auf Wunsch auch wieder entfernen. Hier ist hervorzuheben, dass alles ganz simpel funktioniert und übersichtlich aufgebaut ist. Ob ihr nun Neulinge seid oder Veteranenkenntnisse besitzt, der Hersteller hat dabei ganze Arbeit geleistet!

Weiters könnt ihr in der App die Rauschunterdrückung in drei Modi (ein, Awareness und aus) aktivieren, und natürlich ist auch ein Equalizer mit an Bord. Ihr dürft da aus vorausgewählten Soundpräferenzen wie Bassverstärker, Höhenverstärker und Stimmen wählen, aber euch auch selbst mit den einzelnen Reglern auseinandersetzen. Darüber hinaus gibt es auch die Option, entweder die Verbindungs- oder die Tonqualität zu priorisieren und HD-Anrufe zu aktivieren. Ein Tutorial zur Steuerung der Huawei FreeBuds Pro 4 (auch zur Kopfsteuerung), die Firmware-Aktualisierung (HarmonyOS 5.0.0.196, Update-Größe 4,55 MB wurde getestet), Einstellungen zur Trageerkennung und dynamischer Latenz sowie eine „Gerät finden“-Funktion runden die Feature-Vielfalt ab. Übrigens: Unter iOS ist die App im App Store zu finden, Android-Nutzer*innen wenden sich an Kollegen Peter von mobi-test.

Das ANC – und mehr

Wie vorhin bereits erwähnt ist es bei den HUAWEI FreeBuds Pro 4 so, dass ihr euch nicht nur für Silikonaufsätze, sondern auch für den Memory Foam-Schaumstoff entscheiden dürft. Wenn ihr die Aufsätze mit diesem speziellen Material verwendet, so werden alle ANC-Funktionen der Earbuds noch um eine Ecke besser! Doch unabhängig von dem gewählten Aufsatz können die Buds ihre Leistung an eure aktuelle Umgebung anpassen, sodass am Ende stets das gewünschte Ergebnis herauskommt. In der optimalen Konfiguration ist es dann so, dass das ANC tatsächlich seine Dienste tut, wie es sein soll. Das bedeutet: Gespräche rund um euch werden wirklich bis zur Unkenntlichkeit unterdrückt, und so manchen Gruß in eure Richtung versteht ihr mit aktiviertem ANC gar nicht. Nur der Awareness-Modus oder das Ausschalten des ANC sind für Konversationen geeignet!

Also alles so, wie es im Idealfall sein sollte – das ist aber noch nicht alles. Denn die Steuerung über die Stängel der einzelnen Earbuds mit Quetschen (Musik/Anrufsteuerung) und Wischen (Lautstärkeregelung) kann in der HUAWEI AI Life-App fein eingestellt werden und funktioniert ohne Fehl und Tadel. Nicht nur bequem, sondern auch rasch und problemlos: So sollte die Steuerung in Wahrheit bei jedem Gerät ablaufen! Neben den bereits erwähnten Goodies wie Hi-Res Audio-Wiedergabe und dem fülligen Klang mitsamt Bass haben die HUAWEI FreeBuds Pro 4 noch eine weitere Annehmlichkeit zu bieten. Ich rede von der Kopfsteuerung mit Kopfnicken und Kopfschütteln – so könnt ihr ganz ohne Hände Anrufe annehmen und ablehnen, indem ihr die Geste vollführt. Ihr müsst dafür zwar eine etwas übertriebenere Bewegung als gewohnt machen, aber es funktioniert einwandfrei!

HUAWEI FreeBuds Pro 4: Die Technik

Die HUAWEI SOUND-zertifizierten FreeBuds Pro 4 bieten Dual-Treiber mit 11 mm Durchmesser, Quad-Magneten und der kabellosen Übertragung von 48 kHz-Musik (also 24-bit Hi-Res-Audio). Wie es diese Fähigkeit sagt, reicht der Frequenzgang der Earbuds von 14 Hz bis 48.000 Hz – also weit außerhalb des Bereichs, den Menschen überhaupt wahrnehmen können. Aber sei’s drum! Die Ohrhörer funktionieren mit dem Bluetooth-Standard 5.2 und bieten einen Staub- und Spritzwasserschutz nach IP54-Standard. Das heißt: Regen ist okay, mehr allerdings nicht! Dieser Schutz gilt übrigens auch nur für die Earbuds selbst, das Ladecase hat gar keinen solchen Schutz.

Die Abmessungen der HUAWEI FreeBuds Pro 4 betragen übrigens 29,1 x 21,8 x 23,7 mm je Ohrhörer, und ein einzelner Bud wiegt etwa 5,8 Gramm. Was das Ladecase betrifft, dieses misst 46,9 x 65,9 x 24,5 mm bei einem Eigengewicht von 47 Gramm. Apropos Aufladen: Von Null auf Hundert benötigen die Ohrhörer im Case etwa 40 Minuten, das Case selbst etwa eine Stunde (kabelgebunden) oder zweieinhalb Stunden (kabellos). Die Akkulaufzeit der Buds kann sich sehen lassen, je nach ANC und Telefonie kommt ihr zwischen 4 und 7 Stunden durch, was euch mit Nachladen im Case insgesamt auf eine Laufzeit zwischen 18 und 33 Stunden bringt. Für den Alltag reicht das vollkommen!