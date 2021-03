Huawei FreeBuds 4i ab sofort in Österreich erhältlich

Huawei erweitert das In-ears-Portfolio um die FreeBuds 4i, die ab sofort in Österreich in den Farben Ceramic White und Carbon Crystal Black erhältlich sind. Die Huawei FreeBuds 4i bestechen durch ihr schlichtes und elegantes Design, die besonders starke Akkuleistung, die glasklare Audioqualität und die intelligente Geräuschunterdrückung Active Noise Cancellation (ANC). Ab sofort bis zum Ende des Aktionszeitraums am 25.04.2021 gibt es die In-Ear Kopfhörer bei teilnehmenden Handelspartnern um 79 Euro.*

Preise und Verfügbarkeit Huawei FreeBuds 4i:

• Unverbindlicher Richtpreis: 99 Euro

• Verfügbare Farben: Ceramic White, Carbon Crystal Black

• Verfügbarkeit: Ab sofort im österreichischen Handel

Weitere Informationen zu den neuen FreeBuds findet ihr auf der offiziellen Webseite.