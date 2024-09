Fashion Edge: Huawei enthüllt neue Wearables in Barcelona

Beim Launch Event in Barcelona präsentierte Huawei unter dem „Fashion Edge“-Ansatz zahlreiche neue Wearables: die Huawei Watch GT 5 Series, die Huawei Watch D2 und die Huawei Watch Ultimate Green. Doch nicht nur Smartwatches, sondern auch Tablets wurden bei dem heutigen Launch vorgestellt. Das Huawei MatePad Pro 12,2-Zoll und das Huawei MatePad 12 X sorgen mit verbesserten Technologien für mehr Produktivität und nahtlose Konnektivität.

Huawei Watch GT 5 Series: Ein modischer Trendsetter

Die Huawei Watch GT 5 Serie gehört zu den ersten Huawei Smartwatches, die über das Huawei TruSense-System verfügen. Die integrierte Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktion liefert mit einem verbesserten Sensor sowie verbesserten Algorithmen schnellere, genauere und umfassendere Ergebnisse.Mit dem Sharp-Edged-Design und in den Ausführungen Pro oder Standard erhältlich, ist die Huawei Watch GT 5-Serie darauf ausgelegt, den „Fashion Edge“-Ansatz anzuführen. Die Pro-Edition in der 46 mm Variante ist aus einer Titanlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt, die 42 mm Variante beeindruckt mit formschöner, eleganter Nanokristallkeramik.

Die neuen Smartwatches verfügen außerdem über Sportfunktionen auf Profi-Niveau. Für Golfer:innen und Taucher:innen bietet die Huawei Watch GT 5 Pro den Golfplatz-Modus mit über 15.000 Karten von Golfplätzen weltweit sowie den Freitauch-Modus, der eine umfassendere Überwachung der sportlichen Aktivitäten am Handgelenk ermöglicht. Die Huawei Watch GT 5 Pro verfügt außerdem über professionelle Funktionen für das Trail Running, wie etwa die Unterstützung der Segmentierungs-Navigationsfunktion sowie eine 10-Meter-Höhenlinienkarte.

Die Smartwatch bietet eine außergewöhnliche Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen bei der Huawei Watch GT 5 46 mm und Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm und bis zu sieben Tagen bei der Huawei Watch GT 5 41 mm und Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm. Die Huawei GT 5 Serie ist mit iOS und Android problemlos kompatibel, die Smartwatches lassen sich leicht über die HUAWEI Health App verbinden. Ein Code zur App befindet sich direkt auf jeder Watch-Verpackung.

Die Huawei Watch GT 5 Serie ist ab 249 € und die Watch GT 5 Pro Serie ab 379 € verfügbar.

Pamela Reif und Sir Mo Farah setzen auf Huawei Wearables

Die Produktbotschafter Sir Mo Farah und Pamela Reif waren ebenfalls beim Launch in Barcelona dabei. Sir Mo Farah teilte sein Fachwissen über das professionelle Laufen und fortgeschrittene Sporttechniken. Pamela Reif gab einen besonderen Blick auf das ästhetische, einzigartige Design und die App-Fitnesskurse rund um „Light Up Your Rings“.

Pamela Reif brachte ihre Begeisterung für die neue Smartwatch zum Ausdruck: „Die Huawei Watch GT 5 Pro ist mehr als eine Smartwatch. Sie ist eine Stilikone, die mir wirklich einen modischen Vorsprung verschafft. Darüber hinaus hat Huawei einige beeindruckende Verbesserungen beim Aktivitäts-Tracking vorgenommen. Schließt euch an und ‚Light Up Your Rings‘ jeden Tag!“

Sir Mo Farah fügte hinzu: „Als Läufer sind mir kleine Details wichtig, die mir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Das verbesserte Sunflower-GPS ist ein absoluter Gamechanger, während die brandneue Laufform-Analysefunktion jedem Läufer und jeder Läuferin Einblicke geben kann, wie man Sekunden von der persönlichen Bestzeit abziehen kann.“

Huawei Watch D2: Weltweit erste Smartwatch mit ambulanter Blutdrucküberwachung

Mit der Markteinführung der Huawei Watch D2 wurde eine bahnbrechende Innovation eingeführt: Die weltweit erste am Handgelenk getragene Smartwatch mit ambulanter Blutdruckmessung (ABPM)5 an Board, die von NMPA und MDR zertifiziert wurde. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in der tragbaren Technologie dar und verkörpert das Engagement von Huawei für „Health Forward“. Die Smartwatch bietet eine 24-Stunden-genaue Blutdruckmessung und verfügt über das Huawei TruSense-System für schnellere und genauere Ergebnisse.

In Bezug auf die Blutdrucktechnologie ist Huawei bereits seit über neun Jahren innovativ tätig und unterhält eine langfristige Partnerschaft mit globalen Bluthochdruckexpert:innen, darunter Professor Gregory Stergiou, Präsident der International Society of Hypertension, und Professor Wang Jiguang, Präsident der Chinese Hypertension League.

Die Huawei Watch D2 zeichnet sich durch ein leichtes und schlankes Design aus und verfügt über einen ultra-schmalen mechanischen Airbag und einen 1,82 Zoll großen Bildschirm. Sie ist nur sehr viel leichter und schmaler als herkömmliche elektronische Oberarm-Blutdruckmessgeräte. So können Blutdruckmessungen überall problemlos durchgeführt werden. Darüber hinaus können Nutzer:innen mit einem einzigen Tastendruck bis zu neun Körperindikatoren messen und einen Gesundheitsübersichtsbericht erstellen.

Mit einer langen Akkulaufzeit sind Nutzer:innen zudem auch unterwegs abgesichert. Die Huawei Watch D2 ist ebenfalls mit iOS und Android kompatibel und einfach mit der Huawei Health App zu koppeln.

Die Huawei Watch D2 ist zu einer UVP von 399 € im Handel verfügbar.

Huawei Watch Ultimate Green Edition: Neue Möglichkeiten für Golf-Fans

Als Update der letztjährigen Version führt die Huawei Watch Ultimate die neuen Advanced Golf Course-Funktionen und den verbesserten Expeditionsmodus ein. Die neue Green Edition verfügt über eine exklusive zweifarbige Nano-Tech-Keramiklünette, die einen komplexeren Herstellungsprozess erfordert. Das Ergebnis ist ein ästhetisches weiß-grünes Farbduo. Der brandneue, fortschrittliche Golfplatz-Modus7 bietet präzise Analysen und Einblicke für Golf-Fans, einschließlich Spieldistanz, Schlagdistanz, KI-Caddie und mehr. Die neue Funktion „Expeditionsrouten importieren“ ist mit der Huawei Health-App verknüpft, sodass Nutzer:innen Routen importieren können.

Huawei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzer:innen bei der Förderung eines gesunden Lebensstils und sportlicher Gewohnheiten zu unterstützen, und zwar durch die weltweite Fortsetzung der Kampagne „Light Up Your Rings“. Darüber hinaus sind die Wearables von Huawei immer so konzipiert, dass sie sowohl mit Android- als auch mit iOS-Smartphones kompatibel sind, um die neuesten Innovationen im Bereich der Gesundheitstechnologie und Sport-Tracking-Funktionen einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die Huawei Watch Ultimate Green Edition ist zu einer UVP von 899 € verfügbar.

Huawei MatePad Pro 12,2 Zoll: Erstklassiges Seherlebnis dank papierähnlichem Display

Das neueste Flaggschiff-Tablet, das Huawei MatePad Pro 12,2-Zoll, wurde entwickelt, um ein Benutzer:innenerlebnis zu bieten, das auf Kreativität und Produktivität ausgerichtet ist. Ausgestattet mit einem innovativen Tandem-OLED-PaperMatte-Display bietet das Huawei MatePad Pro 12,2-Zoll eine beeindruckende maximale Helligkeit von 2000 Nits für ein authentisches Seherlebnis. Fortschrittliche Anti-Glanz- und nanoskalige Anti-Glare-Ätztechnologien sorgen dafür, dass das Display Papier ähnelt. Es wird außerdem mit der Huawei Glide-Tastatur geliefert, die über ein 2-in-1-Stift- und Tastatur-Aufbewahrungs- und Ladedesign verfügt.

Das Huawei MatePad Pro 12,2 Zoll ist ab Mitte Oktober auch in Österreich am Markt verfügbar.

Um die Kreativität zu fördern, bietet die GoPaint-App des Tablets eine Vielzahl digitaler Kreativwerkzeuge, darunter die bahnbrechenden Splatter- und Fluid-Pinsel. Die FangTian Painting Engine 2.0 unterstützt eine ultragroße Leinwand mit 8K und bietet professionelle Werkzeuge für den künstlerischen Ausdruck.

Huawei MatePad 12X: Stil trifft auf Kreativität und Produktivität

Das leichte Flaggschiff-Modell Huawei MatePad 12 X wurde für die jüngere Generation entwickelt. Das neue Tablet verfügt über den innovativen Shimmery Pearlescent Sheen, der ein metallisches Weiß mit Farbwechseleffekten je nach Lichteinfall erzeugt. Das Ganzmetallgehäuse mit integriertem, nahtlosem Design macht es stilvoll und langlebig. Die Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition verfügt über ein ultrahelles PaperMatte-Display15, das eine hervorragende Qualität beim Betrachten, Schreiben und Berühren bietet und sich ideal zum Lesen und für kreative Arbeiten eignet.

Das Huawei MatePad 12X ist ab Mitte Oktober auch in Österreich im Handel verfügbar.