HUAWEI bringt die nova 12-Serie: Smartphones für den jungen Style

Ab sofort gibt es drei verschiedene HUAWEI nova 12-Smartphones zu kaufen. Was uns damit erwartet, lest ihr gleich hier!

Über die neuen nova 12-Geräte

Das HUAWEI nova 12s besticht durch sein leichtes und dünnes Design und optimiert seine Struktur mit dem Extreme R Angle Design. Sowohl das HUAWEI nova 12s als auch das HUAWEI nova 12 SE übernehmen das ikonische Kamera-Ring-Design der vorangegangenen nova-Smartphones, während das HUAWEI nova 12i mit dem mittig positionierten, großen Kamera-Ring sogar noch eins obendrauf setzt. Die HUAWEI nova-Serie ist farbenfroh: Vom einzigartig gemusterten Blau des HUAWEI nova 12s bis zum frischen Grün des HUAWEI nova 12i können Nutzer:innen ihr Lieblingsdesign wählen.

Das HUAWEI nova 12s verfügt über eine 60-MP-Ultra-Weitwinkel-Selfie-Kamera, die eine hochauflösende Frontkamera bietet. Dank des 100° Ultra-Weitwinkels können Nutzer:innen auch größere Gruppenfotos aufnehmen oder ihre Selfies mit großen Hintergründen wie Berglandschaften oder hellen Stadtsilhouetten aufwerten. Die innovative Frontkameratechnologie geht Hand in Hand mit den Hauptkameramodulen – einer 50-MP-Ultra-Vision-Hauptkamera und einer 8-MP-Weitwinkel-Makrokamera – die vielseitige Aufnahmemodi bieten. Dank der XD Portrait Engine entsteht ein High-Definition-Fotografie-Erlebnis, mit dem die Nutzer:innen authentische Fotos von sich selbst und ihren Erlebnissen aufnehmen können.

Features und Verfügbarkeit

EMUI 14, das Betriebssystem, bietet den Nutzer:innen eine übersichtliche Benutzeroberfläche und kreative Personalisierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus wurden neue Funktionen ergänzt, wie Live View, eine Benachrichtigungsfunktion, die es Nutzer:innen ermöglicht, App-Aktivitäten in Echtzeit auf ihren Always On-Displays (AOD) zu sehen. Neue Sperrbildschirm-Themes bieten viele Möglichkeiten, selbst ein Hintergrundbild zu gestalten und das Smartphone somit individuell an die eigenen Vorlieben anzupassen. Die HUAWEI nova 12-Serie bietet eine Auswahl an Top-Apps in der AppGallery, von weltweit beliebten Apps bis hin zu den lokalen Favoriten. Durch die Verwendung der AppGallery könnt ihr ein All-in-One-Erlebnis auf allen Geräten genießen – egal, ob ihr ein Smartphone in Kombination mit einem HUAWEI-PC, einer Smartwatch oder einem Tablet verwendet.

Das HUAWEI nova 12s verfügt über einen großen, langlebigen 4500-mAh-Akku im dünnen Smartphone-Gehäuse und unterstützt 66 W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 für eine schnelle Aufladung bei Bedarf. Das HUAWEI nova 12i verfügt über den größten Akku der Serie, mit 5000 mAh Akkukapazität, und unterstützt 40 W HUAWEI SuperCharge Turbo. So müssen sich Nutzer:innen kaum Gedanken über eine schwindende Akkulaufzeit machen und können sich den ganzen Tag auf ihr Smartphone verlassen. Ab sofort sind die Smartphones im Handel erhältlich, und was kostet der Spaß? Nun, das nova 12i wird zu einer UVP von 279,- Euro, das nova 12 SE zu einer UVP von 379,- Euro und das nova 12s zu einer UVP von 499,- Eur verfügbar sein. Noch dazu: Wer bis zum 30. April 2024 ein Produkt der HUAWEI nova 12-Serie kauft, erhält die HUAWEI FreeBuds SE 2 gratis dazu. Wäre das etwas für euch?