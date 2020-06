HP stellt OMEN 15, OMEN Vector 16-Zoll-Notebook und mehr vor

Der Computerhersteller HP hat mit dem OMEN 15, der OMEN Vector und einem neuen HP Pavilion Gaming-Notebook sein Portfolio erneuert. Mehr Infos hier!

Über das OMEN 15

Wer schon länger ein Auge auf ein neues Gaming-Notebook geworfen hat, könnte nun glücklich werden. Das HP OMEN 15 kommt mit einem komplett erneuerten Chassis und starker Hardware zu euch. Gaming-Begeisterte entscheiden sich für einen Intel i7-Prozessor der 10. Generation + NVIDIA RTX 2070 Super (UVP 1299 Euro). Doch wenn es um andere Tätigkeiten als Spielen geht, bekommt ihr einen AMD Ryzen 7-Prozessor in Tandem mit einer NVIDIA RTX 2060-Grafikkarte (UVP 1199 Euro). Der Arbeitsspeicher steht dem um nichts nach, bis zu 32 GB DDR4-RAM können geordert werden.

Eine SSD im OMEN 15 kann mit bis zu 1 TB bestellt werden, und es gibt auch ordentlch auf die Augen. Der 15,6-Zoll-Bildschirm besitzt eine 180-Grad-Scharnier wie etwa auch das Huawei MateBook D 14. Darüber hinaus könnt ihr ein 4K-Display mit 120 Hz oder Full HD-Auflösung mit bis zu 300 Hz genießen, je nach Konfiguration. Nicht nur das, ein Thermo-Infrarotsensor soll eine gleichmäßigere und leisere Lüftersteuerung ermöglichen. Übrigens lässt sich das HP OMEN 15 auch einfach aufschrauben, so könnt ihr selbst einfach Hardware-Anpassungen vornehmen.

OMEN Vector und OMEN Vector Essential

Ja, die Nager von HP sind los – und beide Mäuse stecken voller neuer Technik. Sowohl die OMEN Vector (UVP 59,99 Euro) als auch die OMEN Vector Essential (UVP 34,99 Euro) sind mit Sensoren ausgestattet, die gemeinsam mit PixArt entwickelt wurden. So wird ultimativer Komfort bei langen Spielenächten geboten. Während die Vector bis zu 16.000 dpi unterstützt und bis zu 50 Millionen Klicks überleben soll, kann die Vector Essential bis zu 7.200 dpi unterscheiden. Ihre Schalter sind auf 20 Millionen Klicks ausgelegt, und sie wiegt übrigens bloß 88 Gramm.

Dezenter Sound: OMEN Dyad

Richtig gelesen: Die OMEN Dyad Gaming Earbuds sind die ersten Ohrhörer von HP OMEN. Sie warten mit einer Doppeltreiber-Technologie mit ausbalancierter Armatur auf (ähnlich wie beim Precog-Headset). Das soll für kraftvollen und ausgewogenen Klang sorgen, und man darf gespannt sein, wie sich die Earbuds schlagen! Drei verschiedene Hakengrößen können zur Anpassung an die eigenen Ohren verwendet werden, und eine Comply Premium-Ohrhörerspitze ist darauf ausgelegt, im Ohr angenehm und sicher zu bleiben. Die Earbuds kosten übrigens 49,99 Euro.

Das HP Pavilion Gaming 16

Mit ganzen 16,1 Zoll Bildschirmdiagonale wartet das Gaming-Notebook von HP auf. In elegantem Schwarz gehalten sorgt ein Intel i7-Prozessor der 10. Generation mit einer NVIDIA RTX 2060-Grafikkarte für ordentlich Leistung. Das HP Pavilion Gaming 16 hat auch bemerkenswert wenig Rand beim Display spendiert bekommen, gleichzeitig wird der Bildschirm bis zu 300 Nits hell. Die Auflösung beträgt übrigens 1920 x 1080, also ganz klassisches Full HD – dafür ist aber ein 144 Hz-Panel verbaut. Mit dem neuesten WLAN 6-Standard bleibt ihr überall schnellstmöglich verbunden. Ab Juli soll das Notebook um 899 Euro erhältlich sein.

Der HP X24c Gaming-Monitor

Ihr wollt einen Curved-Monitor euer Eigen nennen? HP hat dafür den neuesten Gaming-Monitor namens HP X24c im Programm. Die Krümmung beträgt 1500R, was die bislang stärkste Wölbung eines HP-Monitors darstellt. Seine Auflösung beträgt Full HD (1920 x 1080) und kann 144 Hz darstellen. Zusätzlich könnt ihr einen FPS-Zähler und ein Extra-Fadenkreuz (braucht man das wirklich?) anzeigen lassen. Die Reaktionszeit soll 4ms betragen, und FreeSync-Funktionalität gibt‘s obendrein. Der HP X24c ist ab Mitte Juli um eine UVP von 229 Euro erhältlich.

Da gibt‘s auf die Ohren

Leistbare Gaming-Headsets mit Klasse starten um etwa 99 Euro UVP – so auch das HP X1000 Wireless Gaming Headset. Überzeugen soll euch die Akkulaufzeit: Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit sorgen für maximale Freiheit. Dicke Ohrpolster und der HP-Federkopfbügel tragen zum Komfort bei, und 50 mm-Treiber werden euch das 7.1-Signal glaubhaft näherbringen. Zudem sind Tasten auf den einzelnen Hörerschalen verbaut, und der Ton lässt sich mittels Equalizer über OMEN Command Center einstellen.

Mögt ihr aber das Gefühl eines Headsets nicht, bietet HP auch die HP Gaming Speakers X1000 an. Dieses Audio-Erlebnis für den Schreibtisch ist ein 2.1-Soundsystem (30 Watt RMS), Subwoofer inklusive. Es wäre keine Gaming-Option, wenn es nicht auch RGB-Beleuchtungsoptionen und Equalizer via OMEN Command Center gäbe. Die Hardware bietet auch die Möglichkeit, sonstige Quellen via 3,5 mm-Anschluss oder USB-A zu verwenden. So lassen sich PC, Smartphones und Tablets ohne Probleme verbinden. Die HP Gaming Speakers X1000 kosten 119,99 Euro. Alles wird nach und nach auf der offiziellen HP-Website erscheinen – was haltet ihr von diesem Refresh vom HP-Produktportfolio?