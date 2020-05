Huawei MateBook D 14 Test: Starker Laptop, fairer Preis

Um einen Preis von 699 Euro startet dieses Notebook, und dafür bekommt ihr eine ganz schöne Menge Laptop. Die Akkulaufzeit enttäuscht nicht und hält je nach Nutzung den ganzen Tag durch, und falls ihr doch mal an die Grenzen geht, könnt ihr es schnell aufladen (45 % in 30 Minuten). Es gibt kaum vorinstallierte Software, die Performance spielt auf überdurchschnittlichem Niveau, und das große Trackpad ist nicht nur ein Plan B. Die Wärmeentwicklung ist in Ordnung, nur unter Volllast wird das MateBook D 14 auch schon mal laut. Will man unbedingt ein Haar in der Suppe finden, kann man über die Webcam-Platzierung in der Tastatur reden – ein klarer Rückschritt.

Abgesehen davon gibt es eine gute Port-Auswahl und sogar einen HDMI-Ausgang, was den Laptop auch für den Business-Einsatz befähigt. Hervorzuheben ist auch das nahtlose Zusammenspiel zwischen Huawei-Smartphones und dem Notebook, die niedrige Latenz macht die Nutzung zu einer Freude. Sogar für ein paar Spiele zwischendurch ist das Huawei MateBook D 14 mehr als nur geeignet, und so erwartet euch mit diesem Gerät ein guter Allrounder. Gaming-Spezialisten und BildbearbeiterInnen gehen ohnehin in einer höheren Preisklasse shoppen, aber alle anderen werden mit diesem Notebook glücklich!