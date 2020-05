XPG Precog Headset im Test: Hochtechnisches Gaming-Headset

Mit dem XPG Precog will der Hersteller audiophile Technik in den Gaming-Bereich bringen. Welche Vorteile das bringt und wie sich das Precog schlägt, lest ihr im Review!

Über das XPG Precog

Gleich beim Auspacken wird klar, dass Hersteller XPG hier die Gamerschaft ansprechen will. Den Anfang beim ersten Eindruck macht nämlich das wertige Hard Case, in dem das Precog verstaut ist. Mit einem Reißverschluss öffnet ihr das Case, und darin versteckt sich nicht nur das Gaming-Headset, sondern auch jede Menge Zubehör. Ihr könnt das Audiogerät nämlich an so gut wie alles anschließen, dank der Vielzahl an Kabeln. Es gibt eine USB-Typ-C-Steuerbox, dank der ihr das Headset an sämtliche USB-Geräte (sowohl USB-C als auch das „reguläre“ USB-A) anschließen dürft. Zudem dürft ihr zwischen drei Modi (7.1, Musik, FPS) hin und her schalten.

Das Mikrofon befindet sich ebenfalls sicher verstaut in der Schale, das könnt ihr jederzeit ein- und ausstecken. Übrigens hat XPG für das Precog ein Firmware-Update parat, erst ab der Firmware-Version 11 seid ihr mit dem Noise Cancelling beim Mikrofon am neuesten Stand. Habt ihr Geräte mit einer 3,5mm-Klinkenbuchse, so gibt es (erraten!) ein eigenes Kabel auch dafür. Hier werden dann die coolen Gaming-Modi wie 7.1, Musik und FPS nicht mehr unterstützt, aber dennoch erwartet euch dank der starken Hardware guter Sound. Ein Trailer zeigt euch mehr: