HP Pavilion Aero 13: Extrem leichtes Consumer-Notebook angekündigt

HP kündigte nun mit dem HP Pavilion Aero 13 sein bisher leichtestes Notebook an: Es wiegt weniger als ein Kilogramm und bietet neben einem innovativen, Design und nachhaltigen Materialien zahlreiche Features für Entertainment, um sich mit FreundInnen, Familie und KollegInnen zu vernetzen sowie um produktiv zu sein.

Was hat der HP Pavilion Aero 13 zu bieten?

Die neue Normalität hat unsere PC-Nutzung verändert: Immer mehr Verbraucher setzen auf mobile Lösungen für zuhause und unterwegs. Dabei nutzen 45 Prozent der PC-UserInnen ihr Endgerät unterwegs – 25 Prozent der Zeit fallen dabei auf das Streamen von Videos oder anderen Inhalten, elf Prozent der Zeit werden produktiv mit Arbeiten oder Lernen verbracht. Nutzer vereinen auf dem Pavilion Aero 13 beide Welten.

Das neue Consumer-Notebook ist mit einem Gewicht von unter einem Kilogramm das bisher leichteste Notebook von HP. Als erstes Pavilion-Notebook besteht das robuste und hochwertige Gehäuse vollständig aus einer Magnesium-Aluminium-Mischung mit besonders schmalen Bildschirmrand. Es ist in den Farben Pale Rose Gold, Warm Gold, Ceramic White und Natural Silver verfügbar und bietet ein Screen-toBody-Verhältnis von 90 Prozent.

Das Pavilion Aero 13 wird voraussichtlich Ende diesen Jahres mit Windows 11 aktualisiert . Der neue AMD Ryzen 7 5800U Mobile Processor mit AMD Radeon Graphics überzeugt beim Arbeiten, Browsen oder Streamen mit einer schnellen Reaktionszeit und Detailtreue. v Wi-Fi 6vi und bis zu 10,5 Stunden Akkulaufzeit ermöglichen zuverlässige Konnektivität und genügend Energie für zu Hause oder unterwegs. Der neue 13-Zoller ist das erste Notebook von HP mit einer 13,3 Zoll-Diagonale und einer 16:10 Aspect Ratio und 2,5k-Auflösung. Im Vergleich zum herkömmlichen 16:9-Verhältnis erhalten NutzerInnen zehn Prozent mehr Display-Fläche – für aussagekräftige Farben sorgt die breite Farbpalette mit vollständigem sRGB-Farbraumix. Darüber hinaus surfen Anwender mit 400 nits Helligkeit.

Nachhaltigkeit

Beim Pavilion Aero 13 steht Nachhaltigkeit in jeder Phase des Produktlebenszyklus im Vordergrund. Das Notebook wird aus recyceltem und „ocean-bound Plastics“ hergestellt – dabei wurden mehr als 6.000 Plastikflaschen eingesammelt, bevor sie in den Ozean gelangen konnten. Das Gerät ist mit Lack auf Wasserbasis lackiert und reduziert so VOC-Emissionen. Darüber hinaus bestehen das Verpackungsmaterial vollständig aus nachhaltigen und recycelbaren Quellen. Der Pavilion 13 Aero ist außerdem EPEAT Gold- und Energy Star-zertifiziert sowie Bestandteil des HP Planet Partners-Programms. Das Programm bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, gebrauchte Produkte für den Wiederverkauf und das Recycling zu sammeln, um eine kreislauforientierte, kohlenstoffarme Wirtschaft zu schaffen.

Preise und Verfügbarkeiten

Das HP Pavilion Aero 13 ist in Österreich ab Ende September ab einer UVP von 799 EUR zu haben.